Названы две европейские столицы туризма 2027 года: чем они заслужили победу

Европейская комиссия объявила победителей конкурса European Capitals of Tourism 2027. Почетное звание получили столица Словении Любляна и испанский муниципалитет Кальвия, расположенный на острове Майорка. Оба направления отмечены за развитие современного, экологичного и устойчивого туризма, сообщает Еврокомиссия.

В этом году за престижный титул боролись 83 туристических направления из 24 стран. В финал вышли 16 претендентов, которые 18 и 19 ноября представили свои проекты международному жюри в Брюсселе.

Читайте нас также Google News Facebook

Победителей определяли в двух категориях: среди городов с населением более 100 тысяч человек и небольших туристических направлений с числом жителей от 25 до 100 тысяч.

Любляна: туризм, удобный для жителей и гостей

Словенская столица победила в категории крупных городов. Жюри высоко оценило ее подход к развитию туризма, при котором учитываются не только интересы путешественников, но и качество жизни местного населения.

Любляна получила признание за экологические инициативы, доступность городской среды, использование цифровых технологий и поддержку культурного наследия.

Особое внимание экспертов привлекла система управления туристическими потоками. Город использует данные о посетителях, чтобы лучше планировать развитие туристической инфраструктуры, снижать нагрузку на популярные места и привлекать туристов в течение всего года, а не только в высокий сезон.

Жюри также отметило стремление Любляны делиться успешным опытом с другими городами и ее программу туристических мероприятий на 2027 год.

Кальвия: курорт, который хочет изменить массовый туризм

В категории небольших направлений победила Кальвия - муниципалитет на испанской Майорке, известный своими средиземноморскими пляжами и популярными курортами.

На протяжении десятилетий эта часть острова привлекала огромное количество отдыхающих. Однако массовый туризм одновременно создавал серьезную нагрузку на окружающую среду и местную инфраструктуру.

Теперь Кальвия стремится изменить привычную модель отдыха, делая ставку на более устойчивый и круглогодичный туризм.

Читайте

Муниципалитет реализует проекты по защите побережья, сохранению природных территорий и преобразованию устаревшей туристической инфраструктуры.

В частности, местные власти работают над превращением территорий бывших гостиниц в общественные пространства и зеленые зоны.

По мнению европейского жюри, опыт Кальвии может стать примером для других популярных курортов, которые ищут баланс между интересами туристического бизнеса, жителей и окружающей среды.

Что дает звание европейской столицы туризма

Победители получат поддержку Европейской комиссии в международном продвижении, возможность представить свои туристические проекты широкой аудитории и обмениваться опытом с другими европейскими направлениями.

В течение 2027 года Любляна и Кальвия будут проводить мероприятия, посвященные устойчивому туризму, и демонстрировать свои достижения.

В обоих направлениях также установят специальные наградные скульптуры, символизирующие присвоенное звание.

Европейский комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас отметил, что успех Любляны и Кальвии показывает, как современные туристические направления могут одновременно развивать экономику, внедрять инновации и заботиться об интересах местных сообществ.

Конкурс European Capitals of Tourism призван поощрять города, которые предлагают новые подходы к развитию туризма, делая путешествия более доступными, экологичными и комфортными для гостей и местных жителей.

В 2026 году победителями были финский Тампере и хорватский Дубровник.