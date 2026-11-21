Эштон Кутчер вложился в искусственный интеллект - теперь эта инвестиция превратилась в 7 миллиардов

Венчурный фонд Sound Ventures, одним из основателей которого является голливудский актер Эштон Кутчер, оказался среди крупных победителей после выхода разработчика искусственного интеллекта Anthropic на фондовую биржу. Инвестиции фонда в компанию, создавшую ИИ-ассистента Claude, теперь оцениваются примерно в 7 млрд долларов, сообщает Fortune.

Компания Anthropic начала торговаться на американской бирже Nasdaq 19 ноября. Ее выход на рынок стал одним из крупнейших событий в истории технологического сектора.

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Для Sound Ventures эта история началась еще в 2023 году. Тогда фонд, основанный Кутчером совместно с музыкальным менеджером Гаем Осири, вложил в Anthropic первые 35 млн долларов. Позднее инвестиции увеличились еще на 400 млн долларов.

В общей сложности фонд инвестировал 435 млн долларов и получил около 0,5% акций компании.

После биржевого дебюта Anthropic стоимость этого пакета достигла приблизительно 7 млрд долларов. Таким образом, первоначальные вложения фонда выросли в цене примерно в 16 раз.

Однако это не означает, что все 7 млрд долларов принадлежат лично Эштону Кутчеру. Речь идет об активах инвестиционного фонда, в котором участвуют и другие инвесторы.

К тому же незадолго до выхода Anthropic на биржу актер покинул Sound Ventures, чтобы создать новую венчурную компанию.

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По информации Fortune, в дальнейшем Кутчер намерен сосредоточиться на инвестициях в инфраструктуру, энергетику и глубокие технологии.

48-летний актер, известный по фильмам «Однажды в Вегасе» и «Джобс: Империя соблазна», уже много лет занимается венчурными инвестициями параллельно с актерской карьерой

История Sound Ventures и Anthropic стала одним из самых ярких примеров того, насколько прибыльными могут оказаться ранние инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

При этом точный размер личного состояния Кутчера после выхода Anthropic на биржу публично не подтвержден.

Кутчер в последнее время редко снимается в кино и все больше времени уделяет своему бизнесу в сфере инвестиций и ресторанам - он владеет тремя ресторанами в Атланте и Лос-Анджелесе.

С 2012 года Кутчер вместе с актрисой Милой Кунис: пара поженилась после трех лет отношений. Супруги воспитывают двух детей..

Ранее Кутчер встречался с актрисой Деми Мур.