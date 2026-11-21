В Китае электромобиль за одну ночь 868 раз попытался припарковаться самостоятельно. Пока владелец спал, машина без водителя ездила по подземному гаражу вперёд и назад, снова и снова пытаясь занять место. Что заставило автомобиль повторять одну и ту же операцию, пока выяснить не удалось.

Необычное происшествие заметил охранник парковки в провинции Аньхой. Около трёх часов ночи он увидел, как пустой электрокар маневрирует между парковочными местами. Машина не прекращала попыток припарковаться, хотя рядом не было водителя.

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Утром хозяин автомобиля проверил журнал событий и обнаружил масштаб произошедшего: система автоматической парковки запускалась 868 раз за ночь. Судя по записям, электромобиль провёл несколько часов, безуспешно пытаясь выполнить одну и ту же задачу.

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Причина такого поведения пока неизвестна. Среди возможных объяснений называют программный сбой или дистанционный запуск функции автоматической парковки. Какая из версий соответствует действительности, пока не сообщается.