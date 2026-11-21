Британец снял Иисуса с креста ради шутки и теперь ждет решения суда в Литве

Британский турист может заплатить 8000 евро за неудачную шутку в Вильнюсе. В состоянии алкогольного опьянения он снял с креста статую Иисуса Христа во дворе храма, но вместо забавной истории получился инцидент, который теперь рассматривает суд.

Происшествие случилось ночью 12 ноября в Храме Божьего Милосердия на улице Доминикону. Мужчина снял статую с креста, после чего она разбилась на улице. По версии самого британца, он хотел развеселить литовского друга, с которым приехал в Литву из Великобритании.

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В пятницу Вильнюсская участковая прокуратура передала дело в суд. Туриста обвиняют в осквернении общественного места и нарушении общественного порядка. Прокурор Эдвинас Навицкас предложил назначить ему штраф в размере 8000 евро.

«Акт вандализма был направлен не только на статую Иисуса, но и на сам крест», – сообщил BNS прокурор Навицкас. По оценке представителей власти, произошедшее затронуло не только материальную, но и религиозную сторону.

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Расследование заняло всего восемь дней. Прокуратура предлагает рассмотреть дело в упрощенном порядке и вынести судебный приказ: обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние.

После случившегося британец встретился с представителем церкви и возместил причиненный ущерб. Покидать Литву он не пытался и согласен с предложенным прокуратурой наказанием. Теперь окончательное решение предстоит принять суду.