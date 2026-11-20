В зоопарке американского города Цинциннати умерла знаменитая на весь мир бегемотиха Фиона. Она погибла после того, как проглотила вязаную шапку, случайно попавшую в ее вольер. Об этом сообщает ВВС.

«С глубоким прискорбием сообщаем эту ужасную новость: Фиону не удалось спасти, несмотря на все попытки нашей замечательной команды ветеринаров и смотрителей помочь ей», - говорится в заявлении зоопарка, опубликованном в четверг.

Читайте нас также Google News Facebook

Фиона проглотила шапку за десять дней до смерти. Поначалу ничто не предвещало трагического исхода.

«Мы сейчас в шоке. Такого мы не ожидали. Она боролась до самого конца», - сказал директор зоопарка Дэйв Дженайк.

Фиона родилась в январе 2017 года значительно раньше срока. При рождении она весила всего 13 килограммов - примерно втрое меньше нормы. Сотрудники зоопарка начали публиковать в социальных сетях историю Фионы: как крошечная бегемотиха боролась за жизнь, росла, училась плавать и играла. Постепенно она стала известна далеко за пределами США.

В честь Фионы создали особый сорт мороженого, а ее образ включили в балет «Щелкунчик» в исполнении местной труппы в Цинциннати.

Читайте

Смерть бегемотихи стала особенно тяжелой потерей, учитывая, что в неволе эти животные обычно живут до 50 лет.

Пресс-секретарь зоопарка Мишель Кёрли рассказала, что шапка попала в вольер совершенно случайно. Посетитель подбросил ее вверх, она задела потолочный вентилятор, который забросил ее в небольшую щель между ограждением и потолком.

«Специально повторить такое, наверное, не получилось бы», - отметила Кёрли.

Через несколько дней после происшествия Фиона начала терять аппетит. Сотрудники зоопарка пытались кормить ее, рассчитывая, что пища поможет протолкнуть шапку через пищеварительный тракт. Однако УЗИ показало, что она все еще находилась в тонком кишечнике.

Провести операцию взрослому бегемоту было невозможно, поэтому ветеринары надеялись, что шапка выйдет естественным путем. Чтобы помочь этому процессу, Фиону даже поставили на специальную вибрационную платформу, которую одолжили на местной конюшне.

Мэр Цинциннати Афтаб Пуревал назвал Фиону «символом стойкости и радости» для города.

«При виде ее мордочки улыбались бесчисленные дети, их родители и посетители зоопарка со всего мира. Наш город убит этим горем, но мы бесконечно благодарны ей за то, что она была в нашей жизни», - написал мэр в социальной сети X.