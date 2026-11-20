В КНДР впервые публично показали собственный ИИ-чат-бот «Источник мудрости» (полное название - «Система ИИ-сервиса 1.0 „Источник мудрости“», кор. 인공지능봉사체계 1.0 《지혜의 샘》).

Систему разработали специалисты Института технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена совместно с пхеньянской софтверной компанией Phurunhanul Trading Co. Чат-бот был представлен на Национальной выставке достижений информатизации в Пхеньяне (19–30 октября 2026 года), а 17 ноября его демонстрацию показали по образовательному телеканалу «Рённамсан».

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По кадрам, интерфейс напоминает ChatGPT: слева - история диалогов и кнопка нового чата, справа - окно общения. Система отвечает на научно-технические вопросы на корейском и английском языках, умеет переводить тексты и, судя по демонстрации, работать с запросами вроде методов получения электроэнергии из возобновляемых источников, совместимости с движком Unity или рекомендаций при головной боли.

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При этом в интерфейсе явно указано ограничение: разрешены только вопросы по науке и технике. Социально-политические и «некультурные» запросы запрещены, а ответственность за их последствия возлагается на пользователя. Аналитики 38 North отмечают, что, скорее всего, используется фильтр-классификатор запросов.

Эксперты считают маловероятным, что модель полностью разработана в КНДР с нуля. Более реалистичный вариант - адаптация открытой (open-weight) модели зарубежного происхождения (например, Google Gemma или Alibaba Qwen). Полноценное развёртывание самых мощных моделей в стране осложняется отсутствием крупных дата-центров.