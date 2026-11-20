Бразилия вводит пятидневную рабочую неделю: трудовой график в стране будет изменен впервые за 38 лет

euronews

В Бразилии отменяют шестидневную рабочую неделю и переходят на пятидневную. Президент страны подписал соответствующий указ. Это первое сокращение продолжительности рабочей недели за 38 лет - с момента принятия Конституции в 1988 году, сообщает пресс-служба правительства в социальной сети Х.

Реформа стала результатом масштабной кампании, которую поддержали профсоюзы, парламентарии и жители страны. Изменения будут вводить постепенно. С 6 декабря 2026 года продолжительность рабочей недели сократится с 44 до 42 часов, а к декабрю 2027 года - до 40 часов.

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Министр труда Бразилии Луис Маринью заверил, что сокращение рабочего времени не повлияет на зарплаты сотрудников и размер предусмотренных им надбавок.

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После реформы Бразилия будет отличаться от многих других стран Латинской Америки, где рабочая неделя по-прежнему составляет 48 часов. На 40-часовой график перешли только Эквадор, Венесуэла и Уругвай.

Тем временем в других частях света ряд стран экспериментирует с четырехдневной рабочей неделей. В 2024 году на такой график официально перешла Исландия. По итогам четырехлетнего эксперимента в стране вырос валовой внутренний продукт и повысилась производительность труда, а безработица достигла минимального уровня.