Знаменитая Пятая авеню в Нью-Йорке вернула себе звание самой дорогой торговой улицы мира. За последний год стоимость аренды магазинов на престижном участке Манхэттена выросла сразу на 35%, оставив позади главные торговые улицы Лондона и Милана.
Такие данные приводит международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield в ежегодном исследовании Main Streets Across the World 2026, охватывающем 147 ведущих торговых улиц мира.
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Аренда коммерческих помещений на Верхней Пятой авеню теперь обходится в среднем в 2700 долларов за квадратный фут в год- это около 29 тысяч долларов за квадратный метр. По сравнению с прошлым годом, когда Нью-Йорк занимал третье место, стоимость аренды здесь выросла на 35%.
Вторую строчку рейтинга заняла лондонская Нью-Бонд-стрит, где аренда составляет 2230 долларов за квадратный фут в год. На третьем месте - миланская Виа-Монтенаполеоне с показателем 2160 долларов. При этом за последний год цены на обеих улицах практически не изменились.
Почему Пятая авеню так дорого стоит
Речь идет не обо всей Пятой авеню, а о ее знаменитом участке между 49-й и 60-й улицами Манхэттена - от универмага Saks Fifth Avenue до Центрального парка.
Именно здесь находятся флагманские магазины крупнейших мировых брендов, роскошные ювелирные бутики, знаменитый Tiffany & Co. и универмаг Bergdorf Goodman.
За право получить престижный адрес международные компании готовы платить огромные деньги. В последние годы ведущие люксовые бренды стали не только арендовать, но и приобретать здания на Пятой авеню.
Так, итальянский модный дом Prada потратил более 800 млн долларов на покупку недвижимости, в которой расположены его магазины. Французская группа Kering также вложила почти миллиард долларов в собственные торговые площади.
Еще один масштабный проект реализует Rolex - компания строит на Пятой авеню 30-этажное здание, в котором разместится ее новый флагманский магазинЧитайте
Причина такого интереса не только в престижности адреса. Пятая авеню ежегодно привлекает огромное количество туристов, а свободных торговых помещений здесь становится все меньше.
Магазины превращаются в места развлечений
Меняется и сама концепция торговли. Крупнейшие бренды стремятся превратить свои магазины в пространства, куда люди приходят не только за покупками, но и за впечатлениями.
Например, в магазине Meta на Пятой авеню посетители могут протестировать устройства виртуальной реальности и умные очки, послушать музыку или выпить кофе.
Постепенно преображается и менее престижная часть улицы, где на смену сувенирным лавкам и недорогим магазинам приходят бренды спортивной одежды и обуви, ориентированные на молодую аудиторию.
Помимо Нью-Йорка, Лондона и Милана, в первую десятку рейтинга вошли торговые районы Гонконга, Парижа, Токио, Цюриха, Сиднея, Сеула и Вены.
При этом исследование Cushman & Wakefield показывает, что рост арендных ставок в мире в целом замедляется. За последний год стоимость аренды на ведущих торговых улицах увеличилась в среднем на 3%.
Однако конкуренция за самые престижные адреса остается высокой. Для международных брендов такие магазины - не просто торговые точки, а возможность привлечь внимание покупателей со всего мира.
Особенно заметно это на Пятой авеню в предрождественский сезон, когда знаменитая улица превращается в один из главных центров праздничного Нью-Йорка.