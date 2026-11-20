Пятая авеню в Нью-Йорке вновь стала самой дорогой торговой улицей мира

Знаменитая Пятая авеню в Нью-Йорке вернула себе звание самой дорогой торговой улицы мира. За последний год стоимость аренды магазинов на престижном участке Манхэттена выросла сразу на 35%, оставив позади главные торговые улицы Лондона и Милана.

Такие данные приводит международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield в ежегодном исследовании Main Streets Across the World 2026, охватывающем 147 ведущих торговых улиц мира.

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Аренда коммерческих помещений на Верхней Пятой авеню теперь обходится в среднем в 2700 долларов за квадратный фут в год- это около 29 тысяч долларов за квадратный метр. По сравнению с прошлым годом, когда Нью-Йорк занимал третье место, стоимость аренды здесь выросла на 35%.

Вторую строчку рейтинга заняла лондонская Нью-Бонд-стрит, где аренда составляет 2230 долларов за квадратный фут в год. На третьем месте - миланская Виа-Монтенаполеоне с показателем 2160 долларов. При этом за последний год цены на обеих улицах практически не изменились.

Почему Пятая авеню так дорого стоит

Речь идет не обо всей Пятой авеню, а о ее знаменитом участке между 49-й и 60-й улицами Манхэттена - от универмага Saks Fifth Avenue до Центрального парка.

Именно здесь находятся флагманские магазины крупнейших мировых брендов, роскошные ювелирные бутики, знаменитый Tiffany & Co. и универмаг Bergdorf Goodman.

За право получить престижный адрес международные компании готовы платить огромные деньги. В последние годы ведущие люксовые бренды стали не только арендовать, но и приобретать здания на Пятой авеню.

Так, итальянский модный дом Prada потратил более 800 млн долларов на покупку недвижимости, в которой расположены его магазины. Французская группа Kering также вложила почти миллиард долларов в собственные торговые площади.

Причина такого интереса не только в престижности адреса. Пятая авеню ежегодно привлекает огромное количество туристов, а свободных торговых помещений здесь становится все меньше.

Магазины превращаются в места развлечений

Меняется и сама концепция торговли. Крупнейшие бренды стремятся превратить свои магазины в пространства, куда люди приходят не только за покупками, но и за впечатлениями.

Например, в магазине Meta на Пятой авеню посетители могут протестировать устройства виртуальной реальности и умные очки, послушать музыку или выпить кофе.

Постепенно преображается и менее престижная часть улицы, где на смену сувенирным лавкам и недорогим магазинам приходят бренды спортивной одежды и обуви, ориентированные на молодую аудиторию.

Помимо Нью-Йорка, Лондона и Милана, в первую десятку рейтинга вошли торговые районы Гонконга, Парижа, Токио, Цюриха, Сиднея, Сеула и Вены.

При этом исследование Cushman & Wakefield показывает, что рост арендных ставок в мире в целом замедляется. За последний год стоимость аренды на ведущих торговых улицах увеличилась в среднем на 3%.

Однако конкуренция за самые престижные адреса остается высокой. Для международных брендов такие магазины - не просто торговые точки, а возможность привлечь внимание покупателей со всего мира.

Особенно заметно это на Пятой авеню в предрождественский сезон, когда знаменитая улица превращается в один из главных центров праздничного Нью-Йорка.