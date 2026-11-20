Grand Theft Auto VI начала устанавливать рекорды сразу после выхода. Трансляции игры одновременно смотрели около 7,91 млн зрителей, а оператор точек обмена интернет-трафиком DE-CIX зафиксировал максимальную нагрузку за свою историю.

Игра Rockstar Games вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Доступ открывался в полночь по местному времени, поэтому первыми к прохождению приступили игроки в Новой Зеландии. Миллионы остальных следили за приключениями стримеров.

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По предварительным данным аналитической компании Streams Charts, GTA 6 стала крупнейшим игровым запуском по пиковой аудитории прямых трансляций среди отслеживаемых сервисов. На отдельных площадках показатели достигли:

Twitch - 3,31 млн одновременных зрителей;

YouTube - около 3,22 млн;

Kick - около 1,50 млн.

На Twitch новинка обошла League of Legends и установила рекорд среди игровых категорий. Однако абсолютный рекорд платформы, учитывающий также спортивные и развлекательные мероприятия, остался за боксёрским шоу La Velada.

Что произошло с интернет-трафиком

Вечером 18 ноября, на фоне поэтапного открытия доступа к игре, суммарный трафик через точки обмена DE-CIX по всему миру достиг 33,03 терабита в секунду. Пик зафиксировали в 20:20 по центральноевропейскому времени - в 21:20 в Латвии.

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По данным оператора, нагрузка в период запуска оказалась на 25% выше, чем в обычную неделю в начале 2026 года. Предыдущий рекорд - 33,01 Тбит/с - был установлен 10 ноября, когда началась предварительная загрузка GTA 6.

Эти цифры характеризуют сеть DE-CIX, а не весь мировой интернет. Кроме того, оператор измеряет общий поток данных: показатель 33,03 Тбит/с нельзя целиком приписать скачиванию и трансляциям одной игры. Компания связывает рекорд с периодом её выхода.

Почему за GTA 6 следят даже те, кто не играет

Новая часть возвращает игроков в Вайс-Сити - вымышленный город, вдохновлённый Майами, - и окружающий его штат Леонида. В центре сюжета находятся Джейсон и Лусия: после неудачного преступления они оказываются втянуты в заговор и вынуждены полагаться друг на друга.

Первые данные показывают, что релиз стал крупным событием и для зрителей. Просмотр чужого прохождения позволяет познакомиться с миром игры, оценить её перед покупкой или следить за сюжетом вместе с любимым ведущим трансляции.