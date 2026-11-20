От фильма «Марсианин» до реальности: ученым удалось вырастить картофель на имитированной лунной почве

Учёным удалось успешно вырастить картофель в почве, имитирующей условия лунной поверхности, что открывает новые возможности для производства продуктов питания на будущих лунных базах.

Результаты показывают, что при добавлении органических веществ картофель может расти так же хорошо, как и в обычной сельскохозяйственной почве.

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Исследование, поддержанное НАСА, было проведено учеными из Университета штата Орегон и опубликовано в научном журнале npj Microgravity, сообщает Reuters.

В исследовании основное внимание было уделено сорту Модок, разновидности картофеля с красной кожурой, созревающего относительно рано.

Эти события происходят в то время, когда США и Китай планируют новые миссии на Луну с целью создания баз, где астронавты смогут оставаться в течение длительного времени.

Производство продуктов питания на Луне считается важным, поскольку постоянная транспортировка припасов с Земли была бы дорогостоящей и нецелесообразной.

«Картофель содержит больше калорий на единицу площади, чем многие другие культуры. Он питателен, содержит больше калия, чем бананы, и богат витамином С», - объяснил биолог Аймерик Гойер, руководитель исследования.

Для эксперимента ученые использовали материал, имитирующий лунный реголит - смесь измельченных камней и пыли, которая, в отличие от сельскохозяйственной почвы, не содержит органических веществ.

Они обогатили этот материал вермикомпостом - органическим удобрением, получаемым в результате разложения отходов дождевыми червями.

Эксперименты показали, что картофель практически не рос без органических удобрений, тогда как при добавлении всего 5% вермикомпоста у него начинали образовываться корни.

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Когда в смесь добавляли 30% вермикомпоста, урожайность была такой же, как у картофеля, выращенного на обычной сельскохозяйственной почве.

Картофель выращивали в теплице при температуре 22 градуса Цельсия днем ​​и 18 градусов ночью.

Хотя лабораторные анализы показали, что картофель пригоден для употребления в пищу, ученые еще не пробовали его на вкус.

«К сожалению, мы еще не проводили их тестирование. Для лабораторного анализа мы использовали весь картофель», - сказал Гойер.

Экспериментальные картофельные клубни были мелкими, в основном менее 10 граммов.

Однако во втором исследовании ученым удалось вывести картофель обычного размера.

Сообщается, что исследователи также экспериментируют с другими культурами, включая помидоры и салат.

По их словам, технологии, разработанные для сельского хозяйства на Луне, могут помочь и на Земле, особенно в пустынных районах и регионах со сложными условиями для производства продуктов питания.

Идея выращивания картофеля за пределами Земли также получила популярность благодаря фильму 2015 года «Марсианин», где персонаж, которого играет Мэтт Дэймон, выращивает картофель на Марсе, чтобы выжить.

На вопрос о том, смогут ли астронавты когда-нибудь есть картофель фри или печеную картошку на Луне, Гойер ответил, что это возможно.