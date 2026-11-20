New York Post

На круизном лайнере компании Princess Cruises в Карибском море произошла вспышка желудочно-кишечной инфекции. Симптомы заболевания выявили у 134 пассажиров и 14 членов экипажа. Причина инфекции пока не установлена, сообщает New York Post.

Судно Caribbean Princess отправилось из Форт-Лодердейла во Флориде 11 ноября в 12-дневный круиз по Карибскому морю, Колумбии и Панамскому каналу. Первые сообщения о заболевших поступили через четыре дня после начала рейса.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), симптомы - рвоту и диарею - за время путешествия зарегистрировали у 134 пассажиров из 2936 и 14 членов экипажа из 1132. При этом речь идет об общем числе заболевших за весь рейс: это не означает, что все они болели одновременно. Причина вспышки пока не установлена, результаты анализов еще ожидаются.

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В Princess Cruises назвали заболевание легким расстройством пищеварения. Компания сообщила, что экипаж усилил уборку и дезинфекцию помещений, а заболевших изолировали. Лайнер продолжает следовать по запланированному маршруту и должен вернуться во Флориду 23 ноября.

Это уже четвертая вспышка желудочно-кишечной инфекции на судах Princess Cruises в 2026 году. В предыдущих случаях причиной заболеваний был норовирус. Однако в нынешнем случае возбудитель пока не определен.

Ранее в этом году на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса, от которой погибли как минимум три человека. В мае на другом круизном судне зафиксировали вспышку норовируса.