Испанская компания Redisco Alimentacion стала крупным совладельцем латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis, приобретя 44,18% его акций. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Firmas.lv.

После сделки доля крупнейшего акционера Brīvais vilnis - компании Mūsu investīciju fonds - сократилась с 97,46% до 53,28%. Таким образом, контрольный пакет акций предприятия остался у прежнего владельца.

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Председатель правления Brīvais vilnis Арнолд Бабрис сообщил, что существенных изменений в работе предприятия в ближайшее время не планируется. Компания продолжит свою деятельность и дальнейшее развитие.

По его словам, испанский инвестор хорошо знаком с продукцией латвийского производителя. Redisco Alimentacion работает на рынке рыбных консервов уже несколько поколений и на протяжении длительного времени закупает продукцию Brīvais vilnis.

Именно высокое качество латвийских рыбных консервов, как пояснил Бабрис, стало одной из причин решения испанской компании инвестировать в предприятие.

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Главная цель сделки - повышение конкурентоспособности Brīvais vilnis и увеличение его производственных мощностей. При этом сумму инвестиций руководство предприятия не раскрывает.

Испанская Redisco Alimentacion специализируется на производстве и оптовой торговле продуктами питания, прежде всего рыбными консервами и консервированными морепродуктами. Компания работает под брендом Conservas BayMar.

Изменения в составе акционеров Brīvais vilnis были зарегистрированы 17 ноября.

По итогам прошлого года оборот латвийского предприятия составил 14,117 млн евро, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль при этом сократилась на 12,4% - до 695,5 тысячи евро.

Brīvais vilnis работает с 1992 года и является одним из латвийских производителей рыбных консервов.