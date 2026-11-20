Хакерская группировка n0n заявила о публикации данных тысяч клиентов международных платежных систем Visa и Mastercard, а также крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. При этом, по заявлениям компаний, номера банковских карт и другая платежная информация не пострадали, сообщает The Wall Street Journal.

Как выяснилось, киберпреступники атаковали не сами финансовые организации, а сторонние компании, предоставляющие им услуги. Именно через этих подрядчиков злоумышленники могли получить доступ к части клиентской информации.

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Ответственность за публикацию данных взяла на себя группировка n0n, использующая программы-вымогатели. Такие преступные группы похищают информацию и угрожают ее обнародовать, добиваясь выплаты выкупа.

Какие данные оказались под угрозой

В Visa сообщили, что инцидент связан с внешним поставщиком услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Собственные системы платежной компании не были затронуты, а номера карт и другие платежные данные, по ее информации, не попали к злоумышленникам.

Mastercard подтвердила утечку ограниченного объема информации о держателях карт, участвовавших в одной из программ привилегий. Компания заявила, что инцидент локализован и не повлиял на работу платежной сети. Клиенты могут продолжать пользоваться своими картами в обычном режиме.

В JPMorgan Chase сообщили, что хакеры могли получить доступ к маркетинговым базам данных, которые хранились у сторонних подрядчиков. В них, в частности, могли содержаться имена клиентов и адреса электронной почты.

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Банк подчеркнул, что обслуживание клиентов не прерывалось.

Чем опасна такая утечка

Хотя финансовая информация, согласно заявлениям компаний, не пострадала, публикация имен и электронных адресов может создать другие риски.

В частности, мошенники способны использовать подобные сведения для фишинговых атак - рассылки поддельных сообщений от имени банков или платежных систем с целью получения паролей и другой конфиденциальной информации.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют с осторожностью относиться к неожиданным письмам и сообщениям, якобы отправленным финансовыми организациями, и не переходить по подозрительным ссылкам.

Пока не установлено, были ли все три компании затронуты одной атакой или речь идет о нескольких инцидентах у разных подрядчиков. Точное число пострадавших клиентов также не уточняется.