Дорогая жизнь и военные расходы: сегодня в Европе запланированы протесты более чем в 25 странах

В пятницу, 20 ноября, в европейских странах запланированы согласованные акции против дороговизны, недоступного жилья и увеличения военных расходов. По заявлению организаторов международной молодёжной забастовки, к ней намерены присоединиться участники более чем в 25 странах. Протестные мероприятия продолжатся и в выходные, 21–22 ноября.

С призывом к совместным действиям выступила коалиция более 50 молодёжных и студенческих организаций. Она предлагает учащимся покинуть занятия, проводить собрания и выходить на демонстрации под лозунгом «Боритесь за наше будущее, а не за их войны».

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Участники требуют доступного образования и жилья, расширения социальной поддержки и отказа от политики перевооружения. Отдельное требование молодёжной коалиции - отмена всех форм обязательной военной службы. Организаторы считают, что правительства должны направлять больше средств на общественные нужды.

Параллельно к согласованным выступлениям призвали профсоюзы и жилищные движения Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, Португалии и Греции. Их требования включают повышение зарплат и пенсий, снижение стоимости жилья, продуктов и энергии, а также увеличение налогов для богатых.

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В Италии на 20 ноября объявлена общенациональная забастовка крупнейшего профсоюзного объединения CGIL против экономической и социальной политики правительства Джорджи Мелони. Профсоюз требует пересмотреть приоритеты в вопросах оплаты труда, пенсий, здравоохранения и образования. Забастовка охватывает государственный и частный секторы и может повлиять на работу общественных служб.

В Германии движение GenZ regelt заявило, что ожидает около 15 тысяч участников в Берлине и акции в десятках других городов. Среди причин недовольства молодых немцев - опасения по поводу возможного возвращения обязательной военной службы.

Во Франции выступления совпадают с восьмой годовщиной движения «жёлтых жилетов». Демонстрации в ряде городов намечены на субботу. В Испании молодёжные акции запланированы, в частности, в Мадриде и Барселоне; вечером 20 ноября, в годовщину смерти диктатора Франсиско Франко, ожидаются традиционные антифашистские митинги.

Фактический масштаб протестов пока неизвестен. Заявленные 25 с лишним стран - география участия, о которой сообщают организаторы, а прогнозы численности ещё предстоит сопоставить с реальной явкой.