С 20 ноября на платформе краткосрочной аренды жилья Airbnb действуют новые правила, ограничивающие требования хозяев к уборке перед выездом гостей. Изменения вызвали недовольство среди арендодателей, некоторые из которых пригрозили бойкотировать сервис, сообщает The Independent.

Причиной пересмотра правил стали многочисленные жалобы путешественников. Гости рассказывали, что перед отъездом им приходилось выполнять целый список домашних дел: мыть посуду, снимать постельное белье, запускать стиральную машину и выносить мусор. При этом многие уже оплатили уборку при бронировании жилья.

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Теперь Airbnb запрещает владельцам требовать от постояльцев выполнения трудоемких работ, которые обычно входят в обязанности уборщиков.

В частности, хозяева больше не вправе обязывать гостей мыть посуду, стирать белье или выносить мусор за пределы территории объекта

Однако это не означает, что туристы могут оставлять после себя полный беспорядок. Владельцы по-прежнему вправе попросить сложить использованную посуду в раковину, собрать полотенца в одном месте или рассортировать мусор.

Главное требование Airbnb - все просьбы должны быть разумными и не создавать для гостей дополнительной нагрузки.

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Новые ограничения вызвали протест среди части арендодателей. Некоторые владельцы объявили о намерении отказаться от размещения своих объектов на Airbnb, а другие временно закрыли бронирования.

Кроме того, была организована онлайн-петиция с требованием пересмотреть правила. По сообщениям СМИ, ее подписали уже десятки тысяч человек.

Арендодатели считают, что платформа чрезмерно вмешивается в управление их собственностью и ограничивает возможность устанавливать правила проживания.

В свою очередь, Airbnb объясняет изменения стремлением сделать условия аренды более прозрачными и удобными для путешественников.

Компания рекомендует владельцам заранее указывать все правила проживания в описании объекта, чтобы гости могли ознакомиться с ними еще до бронирования.

Новые требования распространяются на бронирования, оформленные начиная с 20 ноября 2026 года.