«Все дело в младенцах»: через 10 лет мусульман в мире будет больше, чем христиан

Уже через 10 лет, к 2035 году, число мусульман в мире может превысить число христиан. Такой прогноз представил американский исследовательский центр Pew Research Center, изучив перспективы изменения религиозного состава населения планеты. Об этом сообщает Euronews.

Исследование охватывает 201 страну и территорию, на долю которых приходится 99,98% населения мира. При составлении прогноза учитывались рождаемость, смертность, миграция, возрастная структура населения, а также изменение религиозной принадлежности людей.

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В 2020 году в мире насчитывалось около 2,02 млрд мусульман и 2,27 млрд христиан. По расчетам Pew Research Center, в 2035 году ислам станет самой распространенной религией в мире, а к 2070 году число мусульман вырастет до 3,64 млрд, христиан - почти до 3 млрд.

Одновременно изменится и религиозный состав населения планеты. Если в 2020 году 24,2% жителей Земли не относили себя ни к одной религии, то согласно прогнозу, к 2070 году таких людей останется лишь около 17%.

Причем речь идет не о сокращении численности христиан: исследователи ожидают, что обе крупнейшие религиозные группы продолжат расти, но ислам будет распространяться быстрее.

«Все дело в младенцах» - так объясняет этот сдвиг заместитель руководителя исследовательского отдела Pew Research Center в Вашингтоне. То есть главная причина изменения соотношения - разница в рождаемости. В период с 2020 по 2025 год на одну мусульманку в среднем приходилось 3,1 ребенка, а на одну христианку - 2,5. Для женщин, принадлежащих к другим религиозным группам, этот показатель составлял в среднем 1,6 ребенка. При этом для простого воспроизводства населения необходимо около 2,1 ребенка на одну женщину.

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По оценкам Pew, в период до 2070 года население Земли увеличится на 29%. За это же время число мусульман вырастет на 80%, христиан - на 30%, индуистов - на 17%, иудеев - примерно на 20%. Численность верующих в других небольших религиозных общинах, включая бахаи и сикхов, увеличится примерно на 9%.

В то же время число людей, не относящих себя ни к одной религии, может сократиться примерно на 10%, а количество буддистов уменьшится на 23%.

Также прогнозируется, что к 2070 году большинство христиан будет проживать в странах Африки к югу от Сахары. В Демократической Республике Конго их численность может увеличиться более чем втрое - с 92 млн человек в 2020 году до 299 млн в 2070 году.

Самая многочисленная мусульманская община к этому времени будет в Пакистане. Число мусульман в стране, по прогнозам, вырастет с 227 млн в 2020 году до 461 млн в 2070 году. Таким образом, Пакистан опередит Индонезию, которая сейчас занимает первое место по численности мусульманского населения.

В Европе также ожидаются существенные изменения религиозного состава населения. Доля людей, не относящих себя ни к одной религии, вырастет с 25% в 2020 году примерно до 33% в 2070 году. Одновременно доля мусульман увеличится с 6% до 13%. При этом доля христиан в европейском населении, согласно прогнозу, сократится с 67% до 52%.

Исследователи подчеркивают, что прогнозы основаны на предположении, что существующие демографические тенденции сохранятся. Они учитывают рождаемость, смертность, миграцию и изменение религиозной принадлежности, однако не могут предусмотреть все возможные события, которые способны повлиять на численность религиозных общин в будущем.