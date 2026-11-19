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На альпийском перевале Лётчен в Швейцарии археологи обнаружили бронзовое шейное кольцо возрастом около 3700–4000 лет назад. Украшение нашли на высоте более 2600 метров над уровнем моря. О находке, сделанной в середине октября, Археологическая служба кантона Берн сообщила 18 ноября.

Диаметр кольца составляет около 13 сантиметров. Несмотря на тысячи лет, проведенные в суровых горных условиях, оно хорошо сохранилось. Украшение имеет два конца в форме петель.

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Ранее на перевале Лётчен находили оружие и другие предметы бронзового века, однако кольцо такого типа обнаружено впервые. Похожие украшения археологи находили в захоронениях мужчин и женщин в нескольких поселениях Бернского региона.

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Исследователи предполагают, что кольцо могли намеренно оставить на перевале во время перехода через горы. Возможно, оно было подношением божеству - с просьбой защитить путника в дороге или в знак благодарности за благополучное возвращение.

Перевалом Лётчен люди пользовались более 4000 лет назад. Об этом свидетельствуют другие археологические находки: фрагменты луков и стрел, изделия из кожи, а также деревянный сосуд с остатками грубо перемолотого зерна. Все это подтверждает, что люди пересекали Альпы задолго до появления современных дорог.

Некоторые древние предметы сохранились благодаря горному льду. Однако из-за потепления ледники тают, обнажая артефакты, которые после контакта с воздухом и погодными условиями могут быстро разрушаться. Поэтому археологи регулярно обследуют перевал в поисках новых находок.