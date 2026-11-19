В Брюсселе на саммите по борьбе с раком активисты забросали «пеплом» еврокомиссара по здравоохранению

euronews

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Оливер Вархели подвергся нападению во время саммита по борьбе с раком в Брюсселе в четверг. Двое активистов вышли на сцену и бросили в него серое порошкообразное вещество, протестуя против предлагаемых Еврокомиссией изменений в регулировании пестицидов в ЕС. Об этом сообщает Euronews.

Вархели собирался выступить на Европейском онкологическом саммите с докладом о мерах Евросоюза по борьбе с раком, когда произошёл инцидент.

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«Это прах людей, которых вы убьёте пестицидами», - заявил один из протестующих.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила произошедшее.

«Такое поведение недопустимо в свободном и демократическом обществе. Каждый имеет право выражать своё мнение, в том числе по вопросам политики ЕС. Но физическим нападениям и насилию не может быть места», - говорится в её заявлении.

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Французская активистская группа Les Soulèvements de la Terre сообщила в пресс-релизе, что акцию организовали четыре организации. По её данным, четверо участников были задержаны.

Ещё одна акция прошла перед местом проведения саммита. Как утверждает группа, фермеры и пациенты с онкологическими заболеваниями пытались присоединиться к протестующим, однако бельгийская полиция оттеснила их.

Протесты связаны с критикой предлагаемых Еврокомиссией изменений в регулировании пестицидов в ЕС. Они входят в так называемый пакет Omnibus X, направленный на упрощение действующих правил и сокращение административной нагрузки.

Экологические и медицинские организации предупреждают, что эти изменения могут ослабить защиту здоровья населения и окружающей среды.