Ущерб от октябрьских беспорядков во Франции превысил 200 млн евро

JEFF PACHOUD/AFP

Массовые беспорядки во Франции 17 и 18 октября нанесли застрахованному имуществу ущерб на 207 млн евро. Ассоциация страховщиков France Assureurs получила 5280 заявлений о страховых случаях. Данные приведены по состоянию на 12 ноября, сообщает газета Le Figaro.

Основной ущерб пришёлся на бизнес: потери предприятий оценили в 198 млн евро - более 95% от общей суммы. Ущерб имуществу частных лиц составил 3,5 млн евро, повреждения автомобилей - 6 млн евро.

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Страховщики отмечают, что масштаб разрушений оказался необычно большим для столь короткого периода беспорядков, сопровождавшихся погромами и грабежами в нескольких городах.

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Для сравнения: в 2005 году беспорядки, продолжавшиеся четыре недели на фоне социального неблагополучия и высокого уровня безработицы, нанесли ущерб на 209 млн евро. Акции движения «жёлтых жилетов» в 2018–2019 годах, продолжавшиеся в общей сложности несколько месяцев, обошлись страховщикам в 256 млн евро.

Страховые компании увеличили срок подачи заявлений о страховых случаях с пяти до 30 дней. Поэтому предварительная оценка ущерба может измениться после завершения всех проверок и экспертиз.

Ранее сенат Франции одобрил законопроект о коллективной ответственности участников протестов.