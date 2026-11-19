«Цветущие каштаны» Ван Гога проданы на Sotheby’s за рекордные 190 млн долларов

Картина Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 190,43 млн долларов. Это рекордная сумма для произведений нидерландского художника, проданных на открытых торгах.

Однако еще накануне аукциона судьба полотна оставалась под вопросом из-за спора между его владельцами и наследниками еврейской семьи, которой картина принадлежала до Второй мировой войны, сообщает Deutsche Welle.

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Полотно было написано в мае 1890 года во французском Овер-сюр-Уазе, где Ван Гог провел последние месяцы своей жизни. На картине изображена дорога среди цветущих каштанов, по которой идут четыре человека - мужчина и три женщины.

Работа относится к заключительному периоду творчества художника. Всего через два месяца после ее создания Ван Гог умер в возрасте 37 лет.

История владения полотном началась задолго до нынешнего рекорда.

В 1909 году картину приобрел в Париже немецкий издатель и коллекционер Самуэль Фишер, основатель знаменитого издательства S. Fischer. После его смерти произведение перешло к супруге Хедвиг Фишер. Однако в 1936 году, когда в Германии уже действовал нацистский режим, картина была продана другой семье.

Спустя десятилетия, в 1975 году, полотно приобрела аргентинская семья Блакье-Аррьета. В ее коллекции «Цветущие каштаны» оставались около полувека.

Именно история сделки 1936 года стала причиной спора, едва не осложнившего проведение нынешнего аукциона.

Наследники Самуэля Фишера поставили под сомнение обстоятельства, при которых семья рассталась с картиной.

По их мнению, продажа могла быть связана с преследованием евреев в нацистской Германии и не обязательно являлась добровольным решением владельцев.

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Представлявший интересы наследников адвокат Гуннар Шнабель потребовал доказательств того, что полотно было продано по справедливой рыночной цене, а сама сделка не стала следствием дискриминации.

Sotheby’s, со своей стороны, заявил, что провел подробное исследование происхождения картины и истории смены владельцев.

По данным аукционного дома, в 1932–1933 годах полотно находилось у галериста в Амстердаме, а в июне 1936 года было продано за 68 тысяч швейцарских франков.

Представители Sotheby’s утверждали, что проведенное расследование не выявило свидетельств принудительной продажи или искусственного занижения стоимости.

За день до аукциона Sotheby’s объявил, что нынешним владельцам полотна и всем законным наследникам Самуэля и Хедвиг Фишер удалось достичь соглашения. Его финансовые и юридические условия не разглашаются.

Аукционный дом подчеркнул, что договоренность позволяет признать страдания семьи Фишер в годы Холокоста и одновременно провести продажу картины.

После урегулирования спора «Цветущие каштаны» были выставлены на торги и проданы за 190,43 миллиона долларов.

До этого самым дорогим произведением Ван Гога, проданным на аукционе, считалась картина «Фруктовый сад с кипарисами»

В ноябре 2022 года на торгах Christie’s в Нью-Йорке за нее заплатили 117,2 миллиона долларов.

Теперь прежний рекорд превышен более чем на 73 миллиона долларов.