Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда в четырех фильмах знаменитой кинофраншизы, тепло поздравил Роберта Паттинсона с назначением на роль агента 007. Актер опубликовал личное обращение в Instagram, вспомнив их совместную работу в кино, сообщает Variety.

«Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь великолепен», - написал Броснан.

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Актер признался, что с теплотой вспоминает их совместные съемки в романтической драме «Помни меня» (Remember Me), вышедшей в 2010 году.

Тогда Броснан сыграл отца героя Паттинсона. Спустя шестнадцать лет его экранный сын получил роль, которая когда-то сделала самого Броснана одним из самых узнаваемых актеров Голливуда.

«Было радостно наблюдать, как ты создаешь впечатляющее творческое наследие и достигаешь все новых высот. Наслаждайся этим приключением», - добавил Броснан, завершив послание ирландскими словами Grá mor («С большой любовью»).

Из «Сумерек» - в мир агента 007

16 ноября Amazon MGM Studios официально объявила, что 40-летний Роберт Паттинсон станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда.

Он сменит Дэниела Крейга, который в последний раз появился в образе британского суперагента в фильме «Не время умирать» в 2021 году.

Паттинсон станет седьмым актером, сыгравшим Бонда в официальной киносерии. До него эту роль исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

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Сам Броснан впервые появился в образе агента 007 в фильме «Золотой глаз» в 1995 году. Впоследствии он снялся еще в трех картинах: «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002).

Бывшие Бонды приветствуют преемника

Поздравление Паттинсону направил и Джордж Лэзенби, которому сейчас 87 лет.

Актер, сыгравший агента 007 в фильме «На секретной службе Ее Величества» (1969), назвал сообщество исполнителей роли Бонда одним из самых эксклюзивных клубов в мире.

В видеообращении Лэзенби пожелал новому коллеге получать удовольствие от работы и напомнил свою знаменитую реплику из фильма 1969 года: «С предыдущим парнем такого не случалось».

Режиссером 26-го фильма бондианы станет Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

Название нового фильма и официальная дата премьеры пока не объявлены.

Для Паттинсона роль Бонда станет еще одной крупной франшизой после «Сумерек» и «Бэтмена». Сам актер назвал приглашение сыграть агента 007 исполнением мечты.