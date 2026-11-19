«Китай - рай игрушек»: Илон Маск рассказал, почему его шестилетний сын обожает эту страну

У шестилетнего сына Илона Маска есть особая причина любить Китай. По словам миллиардера, мальчик считает эту страну настоящим раем игрушек и с нетерпением ждет каждой поездки туда. Об этом предприниматель рассказал во время визита в китайский Шэньчжэнь, сообщает South China Morning Post.

19 ноября глава Tesla и SpaceX встретился с председателем Китайского комитета содействия международной торговле Жэнь Хунбинем. На встречу Маск пришел вместе со своим сыном X Æ A-Xii, которого обычно называют X.

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В какой-то момент предприниматель повернулся к сидевшему рядом мальчику и спросил: «Ты любишь Китай?» - «Да!» - без колебаний ответил ребенок.

Маск тут же объяснил причину такой симпатии.

«Он считает Китай раем игрушек. Все его игрушки сделаны здесь. Поэтому он каждый раз с нетерпением ждет поездки в Китай», - рассказал бизнесмен.

Речь идет о хорошо знакомой во всем мире надписи Made in China, которую можно увидеть на огромном количестве детских игрушек.

Сам Илон Маск во время встречи назвал себя большим поклонником Китая и китайских технологий.

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Шестилетний X уже не впервые сопровождает знаменитого отца во время официальных поездок и деловых встреч.

В мае этого года Маск также приезжал с сыном в Китай в составе американской делегации, сопровождавшей президента США Дональда Трампа. Тогда они побывали в Доме народных собраний в Пекине.

Нынешний визит проходит в Шэньчжэне - одном из крупнейших технологических центров Китая.

Для самого Маска эта страна имеет особое значение и с деловой точки зрения. В Шанхае расположен крупный завод Tesla, выпускающий электромобили как для китайского рынка, так и для экспорта.

Во время встречи предприниматель заявил, что компания намерена продолжать наращивать производство в Китае.