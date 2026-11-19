Из Вильнюса в Клайпеду отправился первый электропоезд: проект обошёлся в 450 млн евро

lrt.lt

В четверг состоялось официальное открытие электрифицированной железнодорожной линии Вильнюс–Клайпеда. Из столицы в портовый город отправился первый электропоезд. Модернизация инфраструктуры, продолжавшаяся почти десять лет, обошлась примерно в 450 млн евро, сообщает LRT.

По словам министра транспорта Юраса Таминскаса, реализация проекта знаменует новый этап в истории литовских железных дорог и значительно увеличивает долю электрифицированных линий в стране.

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«Электричество есть повсюду, однако последние десятилетия из Вильнюса в Клайпеду всё ещё ходил дизельный локомотив. Сегодня литовские железные дороги открывают новую страницу истории, потому что весь участок от Вильнюса до Клайпеды электрифицирован», - заявил министр журналистам на церемонии открытия.

По его словам, благодаря проекту доля электрифицированных железных дорог в Литве выросла примерно с 8 до 28%. Общая стоимость проекта составила 450 млн евро.

«Стоимость всего проекта - почти полмиллиарда евро, 450 миллионов. Не один год тяжёлой работы, вызовов, взлётов и падений. Но проделанная работа и полученный результат будут служить не одно десятилетие», - сказал Таминскас.

Генеральный директор государственной компании LTG Infra Витис Жалимас подчеркнул, что электрифицированная линия важна не только для пассажиров, но и для экономики Литвы: в будущем по ней можно будет перевозить грузы электровозами.

«Сегодня едут пассажиры, и я за них очень рад. Через пару лет поедут грузы. Эта линия - наш хребет, наша артерия, артерия экономики, по которой мы вывозим основную продукцию нашей промышленности через Клайпедский порт в мир», - заявил Жалимас.

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По его словам, наибольшую экономическую отдачу проект принесёт после начала грузовых перевозок на электрической тяге. Кроме того, ожидается, что пассажиры смогут ездить быстрее и с большим комфортом.

«Наши пассажиры почувствуют удовольствие от новых поездов. Немного ускоримся. (…) Теперь будем приводить в порядок и путь, чтобы пассажиры ездили быстрее. Главное для пассажиров - скорость и комфорт, а для грузов - снижение затрат», - отметил глава LTG Infra.

Посол Испании в Литве Хосе Фернандо Фернандес-Агуайо Муньос заявил, что проект важен не только для железнодорожной сети Литвы, но и для развития более экологичного транспортного сообщения в Европе.

В реализации проекта участвовал испанский консорциум во главе с компанией Elecnor, а также литовские и международные партнёры.

«Этот проект показывает приверженность Литвы современной инфраструктуре, более чистому транспорту и долгосрочной конкурентоспособности. Делая железнодорожный транспорт более экологичным, вы создаёте пользу как для бизнеса, так и для жителей», - отметил посол.

Он также подчеркнул, что при реализации сложных инфраструктурных проектов особенно важны диалог и сотрудничество. По его словам, опыт электрификации этой линии может пригодиться при осуществлении других инфраструктурных проектов, в том числе строительстве европейской железнодорожной колеи Rail Baltica.