Где в Европе самые доступные рождественские ярмарки: названа десятка лучших

Рождественские ярмарки Европы привлекают миллионы туристов праздничными огнями, ароматом выпечки и атмосферой старинных городов. Но насколько удобно посещать их людям с ограниченной мобильностью?

Новое исследование показало, какие европейские города лучше всего подготовлены к приему таких гостей. Первое место занял французский Страсбург, сообщает Euronews.

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Рейтинг составлен на основе исследования британской компании Muick Sandy, специализирующейся на товарах для людей с ограниченной мобильностью.

Эксперты оценивали рождественские ярмарки по пяти критериям: близость доступных туалетов, наличие специально оборудованных парковочных мест, расстояние до общественного транспорта с безбарьерным доступом, состояние пешеходных поверхностей и дополнительные удобства для маломобильных посетителей.

Каждый критерий оценивался максимум в 20 баллов. Итоговый показатель мог достигать 100 баллов.

Французский Страсбург, который давно называет себя «столицей Рождества», получил 88,49 балла из 100.

Одним из его главных преимуществ оказалась близость общественного транспорта: расстояние от ярмарки до транспорта с безбарьерным доступом составляет всего 23 метра.

Кроме того, лишь 5% обследованной территории имеют неровное или неудобное для передвижения покрытие.

Страсбург славится своими рождественскими традициями. В 2026 году праздничные ярмарки города откроются 27 ноября и продолжат работу до 24 декабря. В историческом центре разместятся восемь рождественских рынков.

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Второе место досталось британскому Бирмингему, который уступил Страсбургу всего 0,13 балла, набрав 88,36.

При этом именно Бирмингем оказался единственным участником рейтинга, получившим максимальную оценку за наличие приспособленной инфраструктуры.

Доступные туалеты расположены примерно в 110 метрах от ярмарки, специально оборудованная парковка - в 158 метрах, а общественный транспорт без ступеней - в 113 метрах.

Третью позицию занял немецкий Баден-Баден с результатом 69,92 балла

Германия вообще оказалась наиболее широко представленной страной в десятке: в рейтинг вошли сразу четыре ее города - Баден-Баден, Франкфурт, Дрезден и Нюрнберг.

Пятерку лидеров замкнула австрийская Вена.

Топ-10 самых доступных рождественских ярмарок Европы

Страсбург, Франция - 88,49 балла Бирмингем, Великобритания - 88,36 Баден-Баден, Германия - 69,92 Франкфурт, Германия - 67,51 Вена, Австрия - 66,25 Роттердам, Нидерланды - 66,02 Лондон, Великобритания - 60,89 Дрезден, Германия - 60,79 Нюрнберг, Германия - 59,65 Манчестер, Великобритания - 56,60

Как отметил директор Muick Sandy Бен Кенни, даже небольшие препятствия способны серьезно осложнить посещение рождественской ярмарки для человека с ограниченной мобильностью. Значение имеет не только наличие специальных удобств на территории рынка. Если посетителю надо преодолевать большое расстояние от парковки или остановки, это может стать серьезным барьером.