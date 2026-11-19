Нидерланды сохранили первое место среди стран с лучшими пенсионными системами мира. В тройку лидеров по итогам 2026 года также вошли Дания и Исландия. США оказались лишь на 33-й позиции, а Украина в исследование вообще не попала.

Такие результаты показал международный рейтинг Mercer CFA Institute Global Pension Index 2026, в котором сравнили 55 пенсионных систем. Вместе они охватывают около 66% населения планеты.

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Эксперты оценивали не только размер пенсий. В расчет брали достаточность выплат, финансовую устойчивость пенсионной системы и качество ее управления. На первый показатель приходится 40% итоговой оценки, на второй - 35%, на третий - 25%.

Какие страны вошли в первую десятку

Нидерланды получили 85,8 балла из 100 возможных. Второе место заняла Дания с результатом 84,1 балла, третье - Исландия, набравшая 84 балла. Все три страны получили высшую оценку A.

В первую десятку также вошли:

Австралия в этом году впервые получила высшую оценку A. Всего такую отметку заслужили шесть стран. В рейтинг также впервые включили Доминиканскую Республику, Кению и Катар.

Украины среди участников нет. Для включения в исследование необходимо располагать достаточным количеством сопоставимых данных по основным показателям пенсионного обеспечения.

Почему Нидерланды оказались на первом месте

Высокий результат Нидерландов объясняется сочетанием нескольких механизмов. В стране действует практически всеобщая государственная пенсия, а значительная часть работников участвует в профессиональных пенсионных программах. Дополнительно граждане могут формировать частные накопления.

Нидерланды получили оценку A по каждому из трех критериев исследования. При этом страна сейчас меняет саму модель пенсионного обеспечения: вместо преимущественно коллективной системы с фиксированными выплатами постепенно вводится более индивидуализированная модель с фиксированными взносами. Завершить реформу планируют к 2028 году.

Какое место заняли США

Американская пенсионная система оказалась на 33-м месте с результатом 61,6 балла и оценкой C+. Особенно слабым местом стала финансовая устойчивость - за нее страна получила всего 57,1 балла. Достаточность пенсионного обеспечения оценили в 66,5 балла, качество управления - в 60,2 балла.

Для сравнения, средний результат всех участников рейтинга составил 65,3 балла. Последнее место заняла Аргентина с 43,7 балла.

Почему пенсионным системам становится сложнее

Исследователи предупреждают: многие государства столкнулись с демографическими изменениями, которые увеличивают нагрузку на пенсионные фонды. Люди живут дольше, а детей рождается все меньше. В результате число работающих, за счет взносов которых финансируются пенсии, постепенно сокращается относительно количества пенсионеров.

В 43 из 55 исследованных стран рождаемость уже опустилась ниже уровня 2,1 ребенка на женщину, необходимого для естественного воспроизводства населения. В 23 государствах показатель не достигает даже 1,5 ребенка.

Одновременно увеличивается продолжительность жизни после выхода на пенсию. В развитых странах человек, которому исполнилось 65 лет, в среднем может рассчитывать еще примерно на 20 лет жизни. Даже после 80-летия ожидаемая продолжительность жизни составляет около 10 лет.

По прогнозам исследователей, в ближайшие 30 лет в развитых странах на каждые 100 человек трудоспособного возраста от 20 до 69 лет будет приходиться уже 37 человек старше 70 лет. Сейчас этот показатель составляет 23 человека.

Иными словами, если сегодня на одного пожилого человека приходится примерно 4,3 потенциального работника, то через три десятилетия - только 2,7. Именно эта тенденция становится одним из главных испытаний для пенсионных систем разных стран.