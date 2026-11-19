Европейцы проводят на больничных по три недели в год - экономика ЕС теряет на этом до 810 млрд евро

Проблемы со здоровьем работников ежегодно обходятся экономике Евросоюза в сумму до 810 млрд евро. В среднем европейцы пропускают из-за болезней почти три недели работы в год. Об этом говорится в новом докладе Environment and Public Health Institute, сообщает Euronews.

Согласно исследованию, из-за больничных в ЕС теряется около 6% потенциального рабочего времени. Это приводит к ежегодным потерям в размере примерно 540 млрд евро в виде заработной платы, что эквивалентно 2,9% ВВП Евросоюза за 2025 год.

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Однако эта сумма отражает лишь часть экономического ущерба от заболеваний - от вирусных инфекций до психических расстройств и онкологических заболеваний. В расчеты включены только больничные работников, которые продолжают трудиться на полную ставку. При этом не учитываются потери, связанные с длительными заболеваниями, из-за которых люди сокращают рабочее время или вовсе уходят с рынка труда.

Болезни приводят и к дополнительным экономическим расходам. Когда сотрудники не могут выйти на работу, снижается производительность, а работодателям приходится искать им замену или распределять дополнительную нагрузку между другими работниками, в том числе за счет сверхурочной работы.

Продолжительное отсутствие по болезни может привести к тому, что человек полностью покинет рынок труда. Это сокращает налоговые поступления и увеличивает расходы на социальное страхование.

С учетом прямых и косвенных потерь авторы доклада оценивают дополнительный ежегодный ущерб в 135–270 млрд евро. Таким образом, общие экономические потери ЕС из-за заболеваний могут достигать 675–810 млрд евро в год.

В каких странах Европы больничные самые продолжительные?

Масштабы экономических потерь существенно различаются в разных странах Европы, отметил автор доклада Адриан Мехич, представляя исследование в Европейском парламенте в Брюсселе.

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2025 году самые продолжительные больничные были в Словении - в среднем чуть больше пяти недель на одного работника. Немного уступали ей Финляндия и Испания, где сотрудники проводили на больничном около пяти недель в год.

Во Франции, Швеции и Германии средняя продолжительность больничных превышала три недели. В Италии и Греции этот показатель составлял менее одной недели на работника с полной занятостью.

Впрочем, количество оформленных больничных не обязательно отражает реальное состояние здоровья населения. Низкие показатели могут свидетельствовать не только о том, что люди реже болеют, но и о недостаточной социальной защите, небольших выплатах по временной нетрудоспособности или о том, что сотрудники продолжают работать, несмотря на болезнь.

Как сократить экономические потери?

Причины отсутствия сотрудников на работе различны: это психические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, несчастные случаи и хронические болезни.

Однако многие случаи нетрудоспособности можно предотвратить или сократить их продолжительность благодаря профилактике, своевременной диагностике, раннему лечению и реабилитации, отмечается в докладе.

Среди необходимых мер Адриан Мехич назвал улучшение условий и эргономики рабочих мест, более раннее выявление проблем с психическим здоровьем, ускорение доступа к первичной медицинской помощи, физиотерапии и психологической поддержке.

По его словам, профилактические меры также требуют финансовых вложений, однако при правильной организации экономическая отдача от них может превысить затраты.