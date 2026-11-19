Схему в 2022 году придумал 23-летний Луис Фелипе де Оливейра. Он создал аккаунты в Instagram и TikTok от имени несуществующей девушки Луаны, а для публикаций использовал фотографии реального человека. Их настоящая владелица, 16-летняя девушка, даже не знала, что ее снимки участвуют в мошенничестве, сообщает портал Creatorzine

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История о борьбе с онкологическим заболеванием быстро привлекла внимание пользователей. На аккаунт Луаны в Instagram подписались более 1,5 миллиона человек, в TikTok - свыше 2 миллионов. Некоторые подписчики не ограничивались словами поддержки и отправляли деньги на якобы необходимое лечение.

Одним из тех, кто поверил блогерше, стал 46-летний географ из Бразилии. С 2022 по 2024 год он переводил ей крупные суммы, рассчитывая помочь больной девушке. За все это время мужчина ни разу не разговаривал с Луной по видеосвязи. «Человек, с которым я переписывался, оправдывал это стеснительностью», - рассказал он.

Подозрения появились, когда мужчина заметил, что несколько банковских переводов ушли на счета, оформленные на имя Фелипе. Он решил проверить фотографии Луаны через обратный поиск изображений и выяснил, что на них запечатлена 16-летняя девушка с другим именем.

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Географ связался с ее родителями. Те подтвердили, что ни дочь, ни они сами ничего не знают о Луане и Луисе Фелипе. После этого мужчина обратился в полицию.

Бразильская прокуратура запросила досудебный арест подозреваемого, но тот успел покинуть страну. Утром 4 марта он вылетел из международного аэропорта Гуарульюс в Пунта-Кану, Доминиканская Республика. В июле Интерпол объявил Фелипе в международный розыск, выпустив красное уведомление.

Однако даже после этого он не отказался от фальшивых аккаунтов. Несмотря на судебное решение об их блокировке, публикации от имени Луаны продолжают появляться в соцсетях.

Пострадавший географ теперь ждет решения по делу о возмещении денег, которые он переводил мошеннику. «Надеюсь, он понесет наказание за все, что сделал со мной и другими людьми», - заявил мужчина.