Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» установил исторический рекорд: сигнал с Земли теперь летит к нему целые сутки

Американский космический аппарат «Вояджер-1», запущенный почти полвека назад, достиг невероятного рубежа. По расчётам NASA, 18 ноября 2026 года он оказался на расстоянии одних световых суток от Земли - почти 26 миллиардов километров. Ни один созданный человеком объект прежде не удалялся от нашей планеты настолько далеко.

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Космический аппарат «Вояджер-1» отдалился от Земли на расстояние в одни световые сутки. Зонд преодолел этот рубеж 18 ноября в 12:16:07 по рижскому времени. Об этом сообщил глава Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джаред Айзекман в соцсети Х.

Достижение названо «огромной вехой по любым меркам». Запущенный в 1977 году аппарат находится в полете уже 49 лет 2 месяца 11 дней. Сейчас аппарат летит в межзвездном пространстве со скоростью 61 000 км в час, или 17 км в секунду.

Это означает, что теперь радиосигналу требуется 24 часа, чтобы добраться от Земли до космического аппарата. Если инженеры отправят ему команду и зонд немедленно ответит, ответ вернётся ещё через сутки.

Иными словами, на самый простой обмен сообщениями с «Вояджером-1» теперь уходит не менее двух дней.

Как сообщает NASA, исторический рубеж был достигнут 18 ноября в 12:16:07 по рижскому времени. Точность расчёта впечатляет: аппарат находится на расстоянии 25,902 миллиарда километров и продолжает удаляться от Земли.

Почти 50 лет в космосе - и путешествие продолжается

«Вояджер-1» стартовал 5 сентября 1977 года. Первоначально его миссия заключалась в исследовании Юпитера, Сатурна и их спутников.

Учёные воспользовались редким расположением планет-гигантов, позволявшим космическим аппаратам использовать их гравитацию для изменения траектории и увеличения скорости.

Во время своего путешествия «Вояджер-1» передал на Землю уникальные изображения Юпитера и Сатурна, помог обнаружить действующие вулканы на спутнике Юпитера Ио и изучить атмосферу Титана - крупнейшего спутника Сатурна.

После выполнения основной программы аппарат не остановился. Он продолжил движение к границам области, находящейся под влиянием солнечного ветра.

В августе 2012 года «Вояджер-1» пересёк гелиопаузу и стал первым созданным человеком аппаратом, вышедшим в межзвёздное пространство.

Сегодня он движется со скоростью около 61 тысячи километров в час, или примерно 17 километров в секунду.

Насколько далеко находятся одни световые сутки?

Масштаб расстояния, преодолённого «Вояджером-1», трудно представить.

Для сравнения:

От Луны до Земли свет добирается примерно за 1,3 секунды.

От Солнца до Земли - за 8 минут 20 секунд.

От Марса до Земли - примерно за 3–22 минуты, в зависимости от взаимного расположения планет.

От Нептуна до Земли - около четырёх часов.

От «Вояджера-1» до Земли - теперь целые 24 часа.

При этом аппарат продолжает работать и передавать научные данные.

Инженеры NASA поддерживают связь с ним через Сеть дальней космической связи Deep Space Network, используя гигантские антенны в США, Испании и Австралии.

Сигнал, который поступает с такого расстояния, чрезвычайно слаб. Однако чувствительное оборудование позволяет принимать информацию, собранную приборами зонда в межзвёздном пространстве.

Фотография, изменившая представление о Земле

Одним из самых знаменитых моментов миссии стало 14 февраля 1990 года.

По предложению астронома Карла Сагана «Вояджер-1» развернул камеру в сторону Солнечной системы и сделал серию прощальных снимков планет.

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На одном из них Земля оказалась крошечной светлой точкой, практически незаметной на фоне космической темноты.

Фотография получила название «Бледная голубая точка» (Pale Blue Dot).

Снимок был сделан с расстояния около шести миллиардов километров. Тогда это казалось почти немыслимой дальностью.

Сегодня «Вояджер-1» находится более чем в четыре раза дальше.

На борту летит послание для инопланетян

У «Вояджера-1» есть ещё одна необычная миссия.

На его корпусе закреплена позолоченная медная пластинка - своеобразная капсула времени, предназначенная для возможных представителей внеземных цивилизаций.

На ней записаны звуки Земли: шум океана, ветер, гром, пение птиц и голоса животных.

Там же находятся 115 изображений, рассказывающих о жизни на нашей планете, приветствия на 55 языках и музыкальная подборка продолжительностью около полутора часов.

Среди записей - произведения Баха, Бетховена, Чака Берри и традиционная музыка разных народов мира.

Специальные символы на защитном футляре объясняют, как воспроизвести запись и где находится планета, с которой был отправлен аппарат.

Разработкой этого послания руководила группа учёных во главе с Карлом Саганом.

Сколько ещё проработает «Вояджер-1»?

Главная проблема аппарата - постепенно сокращающийся запас энергии.

Вместо солнечных батарей «Вояджер-1» использует радиоизотопные термоэлектрические генераторы, преобразующие тепло от распада плутония-238 в электричество.

С годами их мощность уменьшается. Чтобы сохранить работу наиболее важных систем, инженеры NASA постепенно отключают отдельные научные приборы и другое оборудование.

Недавно специалистам также пришлось устранять очередные проблемы со связью.

По оценкам NASA, при благоприятных обстоятельствах связь с аппаратом может сохраняться ещё несколько лет. Однако точную дату завершения миссии предсказать невозможно.

Даже когда «Вояджер-1» окончательно замолчит, он продолжит своё путешествие среди звёзд.

И где-то в глубинах космоса будет лететь маленький аппарат, созданный людьми в 1970-х годах, - с фотографиями Земли, музыкой и приветствиями на десятках языков.

Возможно, когда-нибудь это послание станет единственным свидетельством того, что на далёкой голубой планете существовала цивилизация, мечтавшая узнать, что находится за пределами её собственного мира.