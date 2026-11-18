В Minecraft создали копию всей Земли: теперь можно прогуляться по собственной улице и найти свой дом

Представьте, что вы открываете Minecraft, вводите свой домашний адрес и оказываетесь на знакомой улице - только все вокруг построено из кубиков. Именно такую возможность предлагает новый проект WorldCraft, который воссоздает нашу планету в масштабе 1:1. О необычной разработке сообщает Dexerto.

Автор проекта - разработчик Тейс Симонян, известный в интернете под ником Thijs. Он представил WorldCraft 16 ноября, и идея практически сразу привлекла внимание игроков.

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В отличие от обычных карт Minecraft, где города и ландшафты создаются вручную, WorldCraft использует реальные географические данные. Благодаря этому игроки могут отправиться практически в любую точку планеты, увидеть знакомые улицы, здания и даже попытаться найти собственный дом.

Для создания виртуальной Земли разработчик объединил несколько источников информации.

Сначала система использует данные о высоте местности, чтобы воспроизвести горы, долины и другие особенности рельефа. Затем добавляет дороги и контуры зданий на основе открытых карт.

На заключительном этапе алгоритм обращается к трехмерным аэрофотоснимкам, чтобы уточнить внешний вид построек - например, форму крыш и особенности архитектуры.

Разработчик утверждает, что система способна создавать не только фасады зданий, но и обставленные мебелью интерьеры. Правда, внутреннее убранство генерируется автоматически и не является точной копией реальных квартир и домов.

Над проектом работали более 250 ИИ-агентов

Одна из самых необычных особенностей WorldCraft - способ его разработки.

По словам Симоняна, в создании алгоритма участвовали более 250 агентов искусственного интеллекта. Они анализировали данные о разных регионах мира, совершенствовали правила генерации и проверяли результаты работы друг друга.

Автор называет этот подход program learning - «программным обучением».

Вместо того чтобы полагаться исключительно на традиционное глубокое обучение, он использовал систему, сочетающую небольшие обученные модели и алгоритмы, основанные на правилах.

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Так удалось создать генератор, который достаточно быстро превращает реальные географические данные в мир Minecraft.

Создание полной копии планеты в одном файле потребовало бы колоссального объема памяти.

По оценке разработчика, заранее подготовленная карта всей Земли занимала бы около двух петабайт, то есть примерно двух миллионов гигабайт.

Поэтому WorldCraft устроен иначе: необходимые участки мира генерируются непосредственно во время игры.

Когда пользователь выбирает определенное место, сервер обрабатывает соответствующие географические данные и создает его кубическую версию.

Для сравнения, подготовленная автором отдельная карта Сан-Франциско занимает около 6 гигабайт.

Как найти свой дом в Minecraft

Попробовать проект можно бесплатно. Для этого необходимо открыть Minecraft Java Edition версии 26.2, перейти в многопользовательский режим и подключиться к серверу worldcraft.gg.

После подключения достаточно ввести команду /go , а затем нужный адрес.

Однако стоит учитывать, что проект находится на ранней стадии развития. Точность воспроизведения зависит от доступности картографических данных, а некоторые здания могут заметно отличаться от оригиналов.

Кроме того, интерес к WorldCraft оказался настолько большим, что сервер не выдержал наплыва игроков и несколько раз прекращал работу. Разработчик уже занимается устранением технических проблем.

WorldCraft - не первая попытка перенести реальный мир в Minecraft. Например, участники международного проекта BuildTheEarth уже несколько лет вручную воссоздают города и достопримечательности планеты в натуральную величину.

Но WorldCraft предлагает другой подход: вместо многолетнего строительства силами тысяч добровольцев значительную часть работы выполняет автоматическая система.

И теперь виртуальное путешествие может начинаться не с далекой достопримечательности, а с собственного дома.