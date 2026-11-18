South China Morning Post

Китайские исследователи разработали электронную расчёску Detangle, которая может стимулировать рост волос, сообщает South China Morning Post.

Разработку представили исследователи из Пекинского университета авиации и космонавтики и Городского университета Гонконга. Устройство сочетает микроэлектронную систему с технологией доставки препаратов через кожу головы.

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Во время расчёсывания Detangle создаёт направленное импульсное электрическое поле и одновременно доставляет два препарата непосредственно к волосяным фолликулам. Один из них способствует образованию окружающих их кровеносных сосудов, другой подавляет фермент, участвующий в выработке андрогенов - гормонов, связанных с развитием облысения.

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По результатам 28-дневного эксперимента на мышах, с помощью Detangle удалось восстановить почти 100% волосяного покрова. Для сравнения, при использовании миноксидила - распространённого средства для стимуляции роста волос - этот показатель составил около 70%.

Учёные объясняют, что электрические импульсы помогают активным веществам проникать в более глубокие слои кожи. Кроме того, они на короткое время повышают проницаемость мембран клеток волосяных фолликулов, облегчая доставку препаратов.

Пока исследователи не сообщали о планах провести клинические испытания устройства на людях или начать его выпуск. При этом они уверены, что изобретенная ими расческа может стать ключом к решению проблемы выпадения волос. В будущем эту технологию можно будет применять и для лечения других заболеваний.