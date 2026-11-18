В американском штате Теннесси женщина, пережившая неудавшуюся смертную казнь, столкнулась с неожиданной проблемой: перед казнью она раздала личные вещи, а теперь не может купить новые из-за тюремных ограничений. Адвокаты 50-летней Кристы Пайк обратились к администрации исправительного учреждения с просьбой сделать для нее исключение.

Об этом сообщает Los Angeles Magazine со ссылкой на судебные документы.

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Криста Пайк должна была умереть 30 сентября. В тюрьме Нэшвилла ей ввели две дозы препарата для смертельной инъекции, однако женщина осталась жива. Ее доставили в больницу, где она провела несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких.

Перед казнью Пайк попрощалась с близкими и раздала свои вещи, в том числе одежду. Она не предполагала, что они ей еще понадобятся.

Теперь, вернувшись в исправительное учреждение, осужденная хочет приобрести необходимые вещи заново. Однако тюремные правила устанавливают недельный лимит расходов во внутреннем магазине.

В письме от 14 октября адвокат Брайан Роарк попросил администрацию разрешить Пайк повторно приобрести предметы, которые она раздала перед казнью.

Просьба об одежде оказалась лишь частью гораздо более серьезного конфликта.

Адвокаты Пайк утверждают, что после возвращения из больницы женщину фактически изолировали от других заключенных. Она находится в медицинском отделении тюрьмы, где, по словам защиты, лишена привычного общения и возможности участвовать в совместных занятиях.

Юристы считают, что такие условия нарушают соглашение, заключенное с тюремными властями в 2024 году. Тогда после многолетнего одиночного содержания Пайк получила возможность общаться с другими заключенными, работать и участвовать в общих мероприятиях.

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Сама осужденная утверждает, что продолжает испытывать сильную боль, у нее повреждены руки и ей требуется медицинская помощь.

Власти Теннесси с обвинениями не согласны. По их позиции, пребывание Пайк а медотделении связано с состоянием ее здоровья и требованиями безопасности. Представители штата настаивают, что она должна оставаться под усиленным наблюдением, пока врачи не сочтут возможным изменить условия содержания.

На 1 декабря назначено судебное заседание, на котором будут рассмотрены аргументы сторон.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления самой Пайк было 18 лет.

30 сентября 2026 года ее должны были казнить путем введения пентобарбитала. Однако процедура пошла не по плану. Согласно судебным документам и свидетельствам очевидцев, сотрудники тюрьмы долго не могли установить внутривенные катетеры. После введения препарата Пайк продолжала дышать. Даже вторая доза не привела к смерти.

Женщине оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в больницу. Впоследствии она пришла в сознание.

По оценке специалистов по вопросам смертной казни, этот случай стал беспрецедентным: ранее были известны неудавшиеся попытки казни из-за проблем с введением препарата, однако выживание после получения двух доз вещества вызвало особое внимание.

После произошедшего губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести независимое расследование и отменил запланированную на 2026 год казнь.

При этом вопрос о дальнейшей судьбе смертного приговора самой Пайк остается открытым.