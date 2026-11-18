В большинстве стран мира кошки становятся все более популярными домашними питомцами. Мировой рынок товаров для пушистых питомцев уже превысил 100 млрд евро. Конкретно на кошачий сегмент приходится 38,5% всех расходов в индустрии товаров и услуг для домашних животных. Об этом пишет Euronews со ссылкой на отраслевые исследования.

В результате кошки становятся не просто любимыми домашними питомцами, но и главными действующими лицами глобального экономического феномена под названием «Catnomics», который распространяется от США до Японии.

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По данным отчета PW Consulting, на который ссылается итальянское информационное агентство AGI, на кошек приходится 38,5% всех расходов в сфере pet economy - экономики товаров и услуг для домашних животных.

В Японии это явление называют Nekonomics. По оценке профессора Университета Кансай Кацухиро Миямото, в 2026 году объем японского рынка, связанного с кошками, приблизился к 17 млрд евро (3 трлн иен). В эту сумму входят расходы на кошачьи кафе, сувениры и другие товары.

Согласно исследованию Японской ассоциации производителей кормов для домашних животных, в 2025 году в стране насчитывалось 8,8 млн кошек и 6,8 млн собак. В среднем за всю жизнь кошки японская семья тратит на ее содержание почти 10 300 евро (1,8 млн иен).

В Европе кошек также заводят чаще, чем собак. Согласно отчету Facts & Figures за 2026 год, подготовленному организацией FEDIAF EuropeanPetFood, в 2024 году домашние животные были у 149 млн европейских семей - это 49% всех домохозяйств. Общее число питомцев достигло 306 млн, в том числе 111 млн кошек и 91 млн собак.

По объему продаж корм для кошек занимает 50% европейского рынка, а корм для собак - 46%. При этом в Европе производится больше собачьего корма: на него приходится 58% общего объема производства, тогда как на кошачий - 41%.

По данным Statista, число домашних кошек в Европе значительно увеличилось с 2010 года. В 2024 году кошки стали самыми распространенными домашними животными в Евросоюзе.

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По числу домашних кошек среди европейских стран лидируют Франция и Германия. На третьем месте находится Италия, где с 2022 по 2025 год число кошек в семьях увеличилось на 4,7% - с 10,2 млн до 11 млн. Ежегодные расходы итальянцев на кошачий корм составляют около 2,35 млрд евро. На него приходится 56% рынка кормов для кошек и собак. При этом сегмент кошачьего питания ежегодно растет на 4,3%.

В США, согласно отчету Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных (APPA), рост числа владельцев кошек во многом связан с мужчинами поколения Z - молодых людей в возрасте примерно от 14 до 29 лет. В США мужчины составляют 43% владельцев кошек. При этом за год на 27% выросло число кошек, которых представители поколения Z взяли из приютов.

В целом количество американских семей, в которых живут кошки, достигло 53 млн - это около 39% всех домохозяйств. С 2024 по 2025 год показатель вырос на 5%. Кроме того, с 2018 года на 45% увеличилась доля семей, в которых содержат не менее трех кошек.

Аналогичная тенденция наблюдается в Китае, где рынок товаров и услуг для кошек развивается значительно быстрее, чем для собак. В городах страны насчитывается 72,9 млн кошек против 53,4 млн собак. Объем рынка товаров и услуг для кошек увеличивается на 5,2% в год, тогда как для собак этот показатель составляет 3,2%.

Silver cat economy: владельцы больше заботятся о долголетии питомцев

Меняется не только масштаб мирового рынка для животных, но и структура расходов. Помимо кормов и ветеринарных услуг, все больше средств владельцы направляют на поддержание здоровья и продление жизни своих пожилых питомцев.

Это направление получило название Silver cat economy («экономика пожилых кошек») и активно развивается, в частности, в Гонконге.

Таким образом, растущая привязанность людей к кошкам становится одним из факторов развития международного рынка товаров и услуг для домашних животных.