Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2026 года существительное human - «человек». На первый взгляд выбор кажется неожиданным: слово существует столетиями. Однако именно сейчас, на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, оно приобрело особое значение, сообщает The Independent.

По мнению составителей словаря, технологии заставляют людей заново задуматься над вопросом, который прежде казался почти философским: что значит быть человеком?

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Искусственный интеллект уже способен писать тексты, создавать изображения, сочинять музыку и выполнять задачи, которые еще недавно считались исключительно человеческими. По мере расширения его возможностей становится все сложнее определить границу между результатом человеческого труда и работой машины.

Именно поэтому, отмечают лексикографы, слово human все чаще появляется в новых сочетаниях, подчеркивающих человеческое происхождение того или иного продукта.

Например, human-written означает «написанный человеком», human-generated - «созданный человеком», а human-made - «сделанный человеком».

Такие определения позволяют специально подчеркнуть то, что раньше зачастую подразумевалось само собой: автором текста, изображения или другой работы является человек, а не искусственный интеллект.

Лексикограф Кембриджского словаря Колин Макинтош обращает внимание на растущую зависимость общества от технологий.

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По его словам, опасения, что люди могут постепенно утрачивать некоторые способности, передавая все больше интеллектуальных задач искусственному интеллекту, заставляют переосмыслить характер отношений человека и машины.

Однако составители словаря не считают, что развитие ИИ обязательно означает ослабление роли человека. Напротив, происходящие изменения побуждают людей лучше осознавать собственную уникальность.

Член правления издательства Cambridge University Press Франческа Вудворд отметила, что на фоне стремительного развития ИИ и тревожных прогнозов о его возможных последствиях слово human особенно точно отражает дух времени.

«Люди пытаются напомнить себе, что именно означает быть человеком», - сказала она.

Кстати, среди других претендентов были agent (автономный ИИ-агент), analogue (аналоговый, нецифровой) и wholesome (полезный, благотворный).

Выбор Кембриджского словаря показывает, как быстро технологии меняют не только повседневную жизнь, но и язык.

Еще недавно выражение «написано человеком» могло показаться избыточным. Сегодня оно становится способом отличить человеческое творчество от контента, созданного алгоритмами.

И, возможно, именно в этом заключается главный парадокс 2026 года: чем больше задач способны выполнять машины, тем важнее для людей становится само слово «человек».