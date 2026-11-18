Канадская компания построит отель, в котором гости смогут почувствовать себя на Луне

Канадская компания Moon World Resorts представила обновленный проект мегакурорта, который позволит туристам испытать ощущения от пребывания на Луне без полета в космос. Инвестиции в строительство одного такого комплекса оцениваются в 5 миллиардов долларов.

Центральным элементом курорта станет гигантская сфера диаметром 271 метр, установленная на дискообразном основании - общая высота сооружения достигнет 312 метров. Внутри планируется разместить пятизвездочный отель на 4000 номеров, конференц-залы, спа-центры и развлекательные зоны.

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Главной особенностью комплекса станет искусственный лунный ландшафт площадью около 49 тысяч квадратных метров в верхней части сферы. По замыслу авторов проекта, гости смогут прогуляться по реалистичной копии поверхности спутника Земли, изучить макет лунной колонии и пройти базовую программу подготовки астронавтов. Ожидается, что 90-минутная экскурсия в «лунную зону» обойдется посетителям примерно в 500 долларов.

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К работе над проектом в качестве консультанта привлекли канадского астронавта Джереми Хансена - участника пилотируемой лунной миссии NASA Artemis II. Его опыт космической подготовки используют при проектировании ландшафта и разработке тренировочных сценариев для туристов.

В долгосрочной перспективе Moon World Resorts рассчитывает продать лицензии на строительство до десяти подобных комплексов в разных регионах мира - в том числе на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Европе и Азии. Конкретные площадки и сроки начала строительных работ пока не утверждены.