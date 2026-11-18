Около 20 представителей народа Awá-Guajá, живущих в добровольной изоляции в бразильской Амазонии, неожиданно приблизились к деревне соседнего коренного народа и попросили еды. Подобные массовые появления Awá происходят крайне редко, поэтому случившееся вызвало тревогу у местных лидеров и властей.

Необычная встреча произошла 16 ноября на территории Арарибойя в бразильском штате Мараньян. Ее подтвердили Национальный фонд коренных народов Бразилии (Funai), правозащитная организация Survival International и объединение коренных народов штата Мараньян COAPIMA.

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Группа Awá, среди которых были мужчины, женщины и дети, появилась в районе контрольного поста Funai и деревни Tawari, где живут представители народа Tenetehara-Guajajara. Соседи сняли происходящее на видео.

По данным Survival International, Awá попросили ямс, получили продукты и унесли их с собой обратно в лес.

Некоторые местные лидеры рассказали, что отдельные члены группы, особенно дети и пожилые люди, выглядели очень худыми. Это породило предположение, что у живущих в изоляции людей могли возникнуть проблемы с поиском пищи.

Почему появление Awá вызвало тревогу

Awá-Guajá принадлежат к народам языковой семьи тупи-гуарани. Часть Awá поддерживает постоянные отношения с окружающим миром, однако отдельные группы предпочитают добровольную изоляцию.

По данным Института социально-экологических исследований Бразилии, в 2019 году на территории Арарибойя могли жить не менее 60 изолированных Awá. Точное число неизвестно: группы очень мобильны и стараются избегать посторонних.

Поэтому само по себе появление сразу примерно 20 человек возле населенного пункта считается необычным событием.

Местные организации связывают произошедшее с растущим давлением на леса Арарибойи. На территорию незаконно проникают лесорубы и охотники, а вырубка лесов, пожары и хозяйственная деятельность сокращают пространство, от которого зависит традиционный образ жизни Awá.

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Директор Survival International Кэролайн Пирс назвала произошедшее тревожным сигналом. По ее словам, изолированные Awá оказываются зажаты во все меньшем участке леса из-за проникновения посторонних.

Однако официальные власти Бразилии пока не подтверждают, что именно нехватка пищи или вторжения на территорию непосредственно заставили группу приблизиться к деревне. Funai подчеркивает, что имеющаяся информация пока носит предварительный характер.

Власти готовятся к возможному контакту

После появления Awá бразильские власти активировали специальный механизм реагирования. За ситуацией следят Funai, Министерство коренных народов и службы здравоохранения.

Одна из главных опасностей сейчас - даже не возможный конфликт, а обычные инфекции.

Люди, долгое время живущие в изоляции, могут быть особенно уязвимы перед заболеваниями, широко распространенными среди остального населения. Поэтому случайный контакт с посторонними способен иметь серьезные последствия.

Funai особо подчеркивает, что политика Бразилии в отношении изолированных народов основана на принципе невмешательства. Государство не должно инициировать контакт: задача властей - защищать территории этих людей и предоставить им возможность самим решать, хотят ли они вступать в отношения с окружающим обществом.

Поэтому нынешнее появление Awá не означает, что группа решила отказаться от изоляции. Они получили продукты и вновь ушли в лес.

Но остается вопрос, который сейчас беспокоит защитников коренных народов: что заставило людей, десятилетиями старавшихся держаться подальше от посторонних, на этот раз самим приблизиться к соседям?

По оценке Survival International, сегодня в мире насчитывается по меньшей мере 196 изолированных коренных народов и групп. Более 95% из них живут в Амазонии, а 124 находятся в Бразилии.