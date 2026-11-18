Европа рискует вернуться в эпоху до антибиотиков: врачи предупреждают о распространении опасных бактерий

Европейские специалисты предупреждают об опасной тенденции: всё больше бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам, а у врачей остаётся всё меньше возможностей для лечения тяжёлых инфекций. Ежегодно в странах Евросоюза от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, умирают более 35 тысяч человек.

Об этом говорится в новом докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованном 18 ноября, в Европейский день осведомлённости об антибиотиках.

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Эксперты предупреждают: если распространение устойчивых бактерий не удастся остановить, медицина рискует столкнуться с проблемами, которые казались преодолёнными после открытия пенициллина.

Почему врачи заговорили о возвращении в прошлое

До появления антибиотиков бактериальная пневмония, заражение крови или инфекция после обычной хирургической операции могли закончиться смертью пациента. Открытие пенициллина и последующее создание других антибиотиков радикально изменили медицину.

Сегодня эти препараты необходимы не только для лечения инфекций. Без них невозможно представить безопасное проведение многих сложных операций, трансплантацию органов, химиотерапию онкологических заболеваний и работу отделений интенсивной терапии.

Однако бактерии постепенно приспосабливаются к лекарствам. Некоторые приобретают способность противостоять сразу нескольким антибиотикам, включая препараты, которые врачи используют в самых тяжёлых случаях.

В ECDC предупреждают, что дальнейшее распространение таких микроорганизмов может серьёзно ограничить возможности современной медицины.

Две опасные бактерии вызывают особую тревогу

В новом отчёте специалисты выделяют два возбудителя, распространение устойчивых форм которых вызывает серьёзное беспокойство.

Кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli). Эта бактерия обычно присутствует в кишечнике человека, однако некоторые её разновидности способны вызывать инфекции мочевыводящих путей, заражение крови и другие заболевания.

В период с 2019 по 2025 год частота инфекций кровотока, вызванных кишечной палочкой, устойчивой к цефалоспоринам третьего поколения, выросла в ЕС на 16,4%.

Klebsiella pneumoniae. Эта бактерия может вызывать пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и заражение крови. Особенно опасна она для пациентов больниц, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто находится в реанимации.

Частота инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам, выросла на 72% по сравнению с 2019 годом. В 2025 году она достигла 3,75 случая на 100 тысяч жителей ЕС.

Особую тревогу вызывает появление штаммов, против которых оказываются неэффективными даже некоторые новые антибиотики.

В каких странах ситуация особенно серьёзная

По данным ECDC, распространённость устойчивых инфекций значительно различается между европейскими государствами.

Особенно тревожная ситуация складывается на Кипре. Там частота инфекций кровотока, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, выросла на 716% по сравнению с 2019 годом, достигнув 21,29 случая на 100 тысяч жителей.

Высокие показатели также зарегистрированы в Румынии и Греции.

В Венгрии рост составил 1622%, в Хорватии - 409%, а в Болгарии - 356%. При этом столь большие проценты необходимо оценивать с учётом исходных показателей: значительный относительный рост не всегда означает самое большое абсолютное число заболевших.

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Эксперты подчёркивают, что распространение устойчивых бактерий не ограничивается отдельными странами. Это общеевропейская проблема, требующая совместных действий.

Почему больницы оказались в зоне особого риска

Более 70% бремени заболеваний, связанного с устойчивыми бактериями в ЕС и Европейской экономической зоне, приходится на инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.

Речь идёт, в частности, о случаях, когда человек заражается во время пребывания в больнице.

По оценкам ECDC, около половины этого бремени можно предотвратить, если улучшить профилактику инфекций и контроль их распространения.

Речь идёт о строгом соблюдении гигиены рук, своевременном выявлении опасных бактерий, изоляции пациентов при необходимости, качественной уборке и достаточном количестве медицинского персонала.

Почему антибиотики нельзя принимать при простуде

Специалисты напоминают, что одна из причин распространения устойчивости - неправильное и чрезмерное использование антибиотиков.

Эти препараты действуют на бактерии, но не уничтожают вирусы. Поэтому при обычной вирусной простуде, гриппе или COVID-19 антибиотики не помогают, если нет отдельной бактериальной инфекции, требующей лечения.

Тем не менее люди продолжают принимать их без необходимости, иногда используя лекарства, оставшиеся после предыдущего заболевания.

При этом устойчивость развивается не у человека, а у бактерий. Под действием антибиотика чувствительные микроорганизмы погибают, а устойчивые могут выжить, размножиться и распространиться дальше.

Именно поэтому антибиотики следует принимать только по назначению врача, соблюдая рекомендованную дозировку и продолжительность лечения. Самостоятельно прекращать курс, продлевать его или менять препарат не следует.

Что можно сделать, чтобы снизить риск

ECDC рекомендует уделять больше внимания профилактике инфекций, в том числе вакцинации, гигиене рук и своевременному обращению за медицинской помощью.

Важную роль играет и ответственное отношение к антибиотикам: не требовать их назначения при вирусных заболеваниях, не использовать чужие лекарства и не заниматься самолечением.

При этом европейские специалисты отмечают, что некоторые меры уже дают результат. Например, частота инфекций кровотока, вызванных устойчивым к метициллину золотистым стафилококком, снизилась на 19% по сравнению с 2019 годом.

Это показывает, что распространение устойчивых бактерий можно сдерживать.

Главный вывод нового доклада заключается не в том, что антибиотики перестали работать, а в том, что их эффективность нельзя считать гарантированной навсегда.

Лекарства, которые почти столетие назад совершили революцию в медицине, по-прежнему спасают миллионы жизней. Но чтобы они продолжали это делать, необходимо использовать их разумно и не допускать распространения опасных инфекций.