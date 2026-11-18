Дэвид Бекхэм подал иск на 41 млн долларов из-за продажи своего парфюма на заправках

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм оказался в центре необычного судебного спора. Его компания DB Ventures требует от косметического гиганта Coty 41 миллион долларов, утверждая, что продажа парфюмерии под именем знаменитого футболиста на автозаправках и в дисконтных магазинах наносит ущерб престижу бренда.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас также Google News Facebook

Причиной конфликта стали места, где покупатели могли приобрести ароматы Beckham. По утверждению истца, продукция, которая должна ассоциироваться с роскошью и изысканностью, оказалась среди уцененных товаров на автозаправках и в британской сети бюджетных магазинов Poundland.

В судебных документах имя Бекхэма называют синонимом совершенства и утонченности, а товары его бренда - воплощением доступной повседневной роскоши.

Однако реальность, по мнению представителей DB Ventures, оказалась далека от задуманного имиджа.

«Представьте себе шок и возмущение, испытанные компанией DB Ventures, когда выяснилось, что продукция Дэвида Бекхэма продается на автозаправке. Как такое могло произойти? Отчаяние и жадность», - говорится в исковом заявлении.

Ответчиком выступает немецкая косметическая группа Coty, которая занимается производством и распространением парфюмерии под брендом Дэвида Бекхэма.

Читайте

В числе выпускаемых ароматов - Classic, Instinct, Intimately и Exquisite Leather.

По версии DB Ventures, появление такой продукции в магазинах с низкими ценами и на автозаправках противоречит условиям лицензионного соглашения. Представители футболиста опасаются, что покупатели начнут воспринимать Beckham не как престижный бренд, а как марку дешевых товаров, которые продаются с большими скидками.

Именно предполагаемое нарушение договора стало основанием для требования компенсации в размере 41 миллиона долларов.

Однако у косметической компании совершенно другой взгляд на происходящее. Coty обратилась в суд с просьбой отклонить иск, который был подан еще в апреле.

По утверждению ответчика, DB Ventures пытается использовать судебный процесс как повод для досрочного прекращения действующего лицензионного соглашения. В Coty считают, что конечная цель компании Бекхэма - передать права на выпуск парфюмерии другому производителю, Interparfums.

За историей о духах на заправках стоит серьезный коммерческий конфликт между владельцем знаменитого имени и компанией, получившей право использовать его для продажи своей продукции.

Окончательное решение по спору предстоит принять суду.