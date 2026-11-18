Более 18 тысяч отелей Европы подали иск против Booking.com: на кону миллиарды евро

Одна из крупнейших в мире платформ онлайн-бронирования Booking.com оказалась в центре масштабного судебного разбирательства. Более 18 тысяч европейских гостиниц требуют компенсации за многолетние ограничения, которые, по их утверждению, мешали им самостоятельно устанавливать цены на номера.

Общая сумма претензий может достигнуть нескольких миллиардов евро, сообщает европейская ассоциация гостиничного бизнеса HOTREC.

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К коллективному иску против Booking Holdings, материнской компании Booking.com, присоединились 18 135 гостиниц из 32 стран. Документы переданы в окружной суд Амстердама, где будет рассматриваться дело.

Главная претензия отельеров связана с так называемыми условиями ценового паритета. На протяжении многих лет Booking.com требовал, чтобы гостиницы не предлагали номера на собственных сайтах или через другие каналы бронирования дешевле, чем на платформе.

Фактически это ограничивало возможность отелей самостоятельно привлекать клиентов более выгодными предложениями.

Отели платят Booking.com комиссию за бронирования, полученные через платформу. При этом, как утверждают истцы, договорные ограничения мешали им предлагать более низкие цены гостям, которые бронировали номера напрямую.

Представители гостиничного бизнеса считают, что такая практика сдерживала конкуренцию и приводила к финансовым потерям.

Претензии охватывают период с 2004 по 2024 год. Организаторы коллективного иска рассчитывают взыскать с Booking Holdings компенсацию, которая вместе с процентами может составить несколько миллиардов евро.

В сентябре 2024 года Суд Европейского союза рассмотрел вопрос о допустимости подобных условий и пришел к выводу, что они не являются необходимыми для работы платформы бронирования. Это решение стало важным юридическим основанием для дальнейших требований гостиничного бизнеса.

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Коллективное разбирательство организовано нидерландским фондом Stichting Hotel Claims Alliance при поддержке европейской ассоциации HOTREC и национальных гостиничных объединений.

Когда процесс начался в январе 2026 года, к нему присоединились 3087 отелей. К июлю число участников выросло до 10 783, а после завершения регистрации достигло 18 135.

Среди истцов - более 800 гостиниц Швейцарии и свыше 1300 отелей Нидерландов.

Президент HOTREC Александрос Василикос подчеркнул, что гостиницы должны иметь возможность самостоятельно определять стоимость своих услуг и выбирать способы продажи номеров.

По его словам, участие тысяч отелей в судебном разбирательстве свидетельствует о стремлении гостиничного бизнеса добиться более справедливых условий сотрудничества с онлайн-платформами.

Что отвечает Booking.com

Компания Booking.com отвергает претензии отельеров и намерена защищать свою позицию в суде. Представители платформы утверждают, что истцы пока не доказали, что прежние условия ценового паритета действительно ограничивали конкуренцию и причинили гостиницам финансовый ущерб.

Таким образом, суду предстоит установить не только правомерность требований, но и наличие убытков, а также их возможный размер.

Первое судебное заседание по коллективному иску ожидается в 2027 году.