Банки, аэропорты, Microsoft: что стоит за чередой масштабных технологических сбоев

За последнюю неделю сразу несколько крупных технологических сбоев нарушили работу цифровых сервисов, банков и даже авиасообщения в США. Проблемы затронули Microsoft, Apple, американские финансовые учреждения и государственные структуры. Неужели мир столкнулся с новой волной кибератак? Эксперты считают, что причины происходящего гораздо сложнее.

Как сообщает BBC, недавняя череда инцидентов заставила многих задуматься, не связаны ли они между собой. Однако доказательств существования единой кибератаки нет.

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Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что произошедшие сбои не связаны друг с другом и не являются частью системного нападения на американскую инфраструктуру.

Причина первая: обновления, которые ломают системы

Как ни парадоксально, одной из главных причин масштабных сбоев становятся попытки улучшить работу технологий.

Недавние проблемы Microsoft начались после модернизации сети, в результате которой серверы оказались перегружены. В США тысячи самолётов не смогли вовремя вылететь из-за неполадок во время замены устаревших медных кабелей оптоволоконными.

Ошибки при обновлении систем также стали причиной проблем в работе внутренней связи Агентства национальной безопасности США (NSA), а также сервисов Apple iCloud и Apple Pay.

Специалисты называют одну из причин таких ситуаций «техническим долгом». Он возникает, когда компании годами устраняют отдельные неполадки временными решениями, не исправляя фундаментальные проблемы программного обеспечения.

Со временем система становится настолько сложной, что очередное обновление может вызвать цепную реакцию непредвиденных ошибок.

Причина вторая: искусственный интеллект ускоряет гонку хакеров и защитников

Развитие искусственного интеллекта одновременно помогает специалистам по кибербезопасности и создаёт новые возможности для злоумышленников.

Современные ИИ-модели способны анализировать огромные объёмы программного кода и находить уязвимости, которые оставались незамеченными годами.

Недавно с помощью ИИ были обнаружены серьёзные проблемы безопасности в популярных языках программирования Java и PHP. Разработчики получили возможность подготовить исправления до того, как уязвимости начали массово использовать преступники.

Однако те же технологии могут применять и хакеры.

«Я был бы очень удивлён, если бы организаторы этих кибератак не использовали искусственный интеллект для ускорения своей работы», - заявил BBC специалист по кибербезопасности Скотт Хелм.

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По словам технического директора компании Harness Мартина Рейнольдса, искусственный интеллект ускоряет обнаружение уязвимостей и создание нового программного обеспечения. В результате количество проблем, которые необходимо исправлять разработчикам, растёт, а времени на их устранение становится меньше.

Причина третья: слишком большая зависимость от нескольких компаний

Ещё одна уязвимость современного цифрового мира - концентрация критически важных технологий в руках сравнительно небольшого числа поставщиков.

Microsoft, Amazon и Google обеспечивают значительную часть мировой облачной инфраструктуры. Поэтому серьёзная неполадка у одного из этих гигантов способна одновременно затронуть тысячи организаций.

Похожая ситуация складывается и с программным обеспечением. Например, Java используется в огромном количестве корпоративных систем, причём некоторые компании даже не располагают полным списком приложений, в которых она установлена.

«Уязвимость Oracle Java - наглядное напоминание о том, насколько бизнес стал зависим от относительно небольшого числа критически важных технологий», - отметила Шейла Панчоли, специалист по управлению рисками консалтинговой компании RSM UK.

По её словам, организациям необходимо понимать, от каких технологий зависит их работа, быстро реагировать на обнаруженные угрозы и проверять эффективность принятых мер.

Придётся ли привыкать к постоянным сбоям?

Эксперты BBC допускают, что в ближайшее время масштабные технологические неполадки останутся частью повседневной жизни.

Компании продолжат модернизировать устаревшие системы, специалисты по безопасности - обнаруживать новые уязвимости, а киберпреступники - искать способы их использования.

При этом далеко не каждый сбой означает хакерскую атаку. Иногда достаточно одной ошибки в программном коде, неудачного обновления или неисправности оборудования.

Главная проблема заключается в том, что цифровые системы сегодня тесно связаны между собой. Неполадка, возникшая в одном месте, может быстро распространиться на другие сервисы и затронуть уже не только виртуальный, но и реальный мир - от банковских платежей до работы больниц и аэропортов.

Именно поэтому, считают специалисты, важнейшей задачей становится не только защита от хакеров, но и создание систем, способных продолжать работу даже при серьёзных технических ошибках.