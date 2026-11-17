Жара, наводнения и пожары за 30 лет нанесли мировой экономике ущерб на 4,7 трлн долларов

Экстремальные погодные явления за последние 30 лет привели к гибели более 900 тысяч человек и нанесли мировой экономике ущерб в размере 4,7 трлн долларов с учётом инфляции. Такие данные содержатся в Индексе климатических рисков, подготовленном немецкой экологической организацией Germanwatch для Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Как отмечают авторы исследования, реальные масштабы человеческих потерь и экономического ущерба в странах глобального Юга могут быть значительно выше. Это связано с тем, что в этих государствах последствия климатических катастроф фиксируют и документируют менее подробно, чем в промышленно развитых странах.

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При составлении индекса эксперты использовали международную научную базу данных о природных катастрофах и социально-экономическую статистику Международного валютного фонда (МВФ). Исследование охватывает период с 1996 по 2025 год, данные за 2026 год не учитывались.

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Совокупный ущерб от жары, наводнений, лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений за три десятилетия сопоставим с нынешним валовым внутренним продуктом Германии. Сама Германия заняла 34-е место в рейтинге наиболее пострадавших стран. За рассматриваемый период экономические потери страны составили 133 млрд долларов, число погибших превысило 33 тысячи человек.

Среди стран Евросоюза наиболее сильно от природных катаклизмов пострадали Италия, Франция, Греция и Испания. Эти страны вошли в первую двадцатку рейтинга на фоне регулярно повторяющихся волн жары и лесных пожаров.

В мировом рейтинге стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений, первые три места заняли Доминиканская Республика, Мьянма и Гондурас.