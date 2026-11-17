Во вторник утром недалеко от Белграда потерпел крушение истребитель МиГ-29 вооружённых сил Сербии. Пилот погиб, сообщает Euronews со ссылкой на Министерстве обороны Сербии.

Трагедия произошла около 8:45 по местному времени в районе Стара-Пазовы, к северо-западу от сербской столицы. Самолёт принадлежал 204-й авиационной бригаде, базирующейся на аэродроме Батайница.

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За штурвалом находился 53-летний майор Горан Булаич. Он служил в вооружённых силах Сербии с 1996 года. У погибшего остались двое детей.

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По предварительным данным, истребитель выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта.

На месте происшествия работают сотрудники военной полиции. Для расследования причин катастрофы созданы две комиссии: одна должна установить обстоятельства происшествия и выяснить, есть ли основания для привлечения военной организации к ответственности, другая займётся установлением технических причин крушения.

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель, разработанный конструкторским бюро «Микоян и Гуревич» в начале 1970-х годов. На вооружение советских ВВС он поступил в 1983 году.

Самолёт оснащён 30-миллиметровой пушкой и может нести до шести ракет класса «воздух - воздух», а также бомбы и другие ракеты. Однако, по данным сербских военных, во время этого полёта вооружения на борту не было.