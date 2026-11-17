В Праге столкнулись два пассажирских поезда: 46 пострадавших, четверо в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 17 ноября, недалеко от главного железнодорожного вокзала Праги столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали 46 человек, четверо из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - оба машиниста. Об этом сообщает Чешское телевидение ČT24 со ссылкой на экстренные службы.

Столкновение произошло около 7 часов утра на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова в районе Прага-3. Один из поездов следовал в Миловице, другой прибыл из Млада-Болеслава.

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Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI - Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026



По данным спасательных служб, четыре человека получили тяжелые травмы, еще 12 - травмы средней тяжести. Остальные пострадали незначительно или были направлены на медицинское обследование.

Пострадавших распределили между несколькими больницами Праги, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на медицинские учреждения.

Как сообщили пожарные, оба состава двигались на небольшой скорости, благодаря чему удалось избежать более разрушительных последствий. Тем не менее передние части поездов получили повреждения.

На месте происшествия работали пожарные, медики и полиция. Всех пассажиров эвакуировали, при этом извлекать людей из поврежденных вагонов с помощью специального оборудования не потребовалось.

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Министр транспорта Чехии Иван Беднарик назвал произошедшее очень серьезным происшествием и подчеркнул, что первоочередной задачей остается оказание помощи пострадавшим.

По предварительной информации, один из поездов мог проехать запрещающий сигнал светофора

Как пояснил министр, система безопасности активировала экстренную остановку движения поездов, однако полностью предотвратить столкновение не удалось. Составы столкнулись уже во время торможения.

При этом пока неизвестно, была ли причиной происшествия техническая неисправность или человеческий фактор.

Обстоятельства аварии расследуют полиция и Железнодорожная инспекция Чехии.

После аварии железнодорожное сообщение в направлении районов Высочаны и Либень приостановили примерно на два часа. После 9 часов утра удалось восстановить работу четырех платформ главного вокзала, однако движение поездов оставалось ограниченным.

Часть рейсов перенаправили на другие станции Праги, а пассажиров предупредили о возможных задержках.

Компания České dráhy сообщила, что выплатит компенсации пассажирам обоих поездов за полученные травмы и причиненный материальный ущерб.