На острове Сир-Бани-Яс в Объединённых Арабских Эмиратах археологи обнаружили два здания раннехристианского монастыря, состоявшие из девяти и семи комнат. Находки позволяют пересмотреть прежние представления об условиях жизни монахов, которые, как считалось, жили преимущественно в небольших кельях с двумя-четырьмя помещениями.

Международная археологическая группа под руководством Департамента культуры и туризма Абу-Даби продолжила раскопки на острове в зимнем сезоне этого года.

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В здании с девятью комнатами также обнаружили два огороженных открытых пространства. Большинство помещений относятся к одному этапу строительства. Это позволяет предположить, что сложная планировка была предусмотрена изначально, а не появилась в результате последующих перестроек.

Второе здание разделено на две группы помещений: западная включает две комнаты, восточная - пять. Рядом с небольшой западной частью обнаружили печь. Исследователи допускают, что здесь могли жить монах и его помощник, однако точное число обитателей пока установить не удалось.

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Археологи также пересмотрели назначение оштукатуренной конструкции, которую ранее считали водяной цистерной. В ней обнаружили вход, порог и водоотводный канал. Наклон пола позволяет предположить, что помещение использовали для работы с жидкостями.

В других комнатах нашли раковины со следами битума или красного вещества, железные предметы и образцы субстанций, назначение которых пока не установлено.

Остатки монастыря обнаружили ещё в 1992 году. Позднее найденные фрагменты штукатурки с изображениями крестов подтвердили христианское происхождение комплекса.

Сейчас исследователи изучают найденную керамику и другие образцы, а также проводят радиоуглеродный анализ, который поможет уточнить датировку монастыря.