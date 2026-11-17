Science Alert

Американские исследователи разработали специальные носки, конструкция которых повышает жёсткость стопы и позволяет организму тратить меньше энергии при ходьбе. В эксперименте использование таких носков снизило энергозатраты на 2% по сравнению с обычной обувью для ног. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании участвовали 12 здоровых добровольцев средним возрастом 28 лет. Они ходили по беговой дорожке пятиминутными отрезками, чередуя специальные носки с обычными.

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Экспериментальные носки оснащены плотной вязаной лентой, охватывающей переднюю часть стопы. Она сдавливает переднюю часть стопы, не позволяя ей слишком сильно расширяться при нагрузке. Благодаря этому повышается жёсткость продольного свода стопы. В ходе эксперимента этот показатель увеличился на 65%.

При этом конструкция не мешала стопе сгибаться и отталкиваться от поверхности во время ходьбы. Измерения показали, что в специальных носках икроножные мышцы сокращались медленнее, но при этом развивали большую силу. Такой режим работы оказался более экономичным с точки зрения расхода энергии. Исследователи сравнили этот эффект с переключением велосипеда на более высокую передачу.

Снижение энергозатрат на 2% может показаться незначительным, однако авторы исследования сравнивают его с тем, как если бы человек снял с пояса груз весом около двух килограммов. Особенно заметной разница может быть во время продолжительных прогулок и походов.

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Первоначально учёные не планировали разрабатывать средство для повышения выносливости. Их целью было проверить гипотезу об эволюции человека. Стопы людей жестче, чем у приматов, и исследователи предполагали, что это помогает нам ходить на двух ногах с меньшими усилиями. Результаты эксперимента подтвердили эту гипотезу: более жёсткая стопа эффективнее передаёт усилие при отталкивании от поверхности, благодаря чему мышцам ног приходится выполнять меньше механической работы.

Ранее учёным не удавалось добиться подобного эффекта с помощью жёстких стелек и супинаторов. Авторы работы считают, что специальные носки могут стать более доступным и простым способом повысить выносливость при ходьбе, а возможно, и при беге.

На конструкцию уже подана патентная заявка. Однако для оценки её практической эффективности необходимы дополнительные исследования.