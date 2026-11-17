The Economist показал обложку-прогноз на 2027 год: чего опасается мир

Британский журнал The Economist представил ежегодный специальный выпуск The World Ahead 2027, посвященный главным событиям и тенденциям предстоящего года. Среди прогнозов - рекордная жара, финансовые потрясения, растущие риски искусственного интеллекта, политические перемены в США и Европе.

Редакция предупреждает: 2027 год может оказаться непростым для мировой экономики и международной политики.

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Как говорится в официальном сообщении The Economist, специальный выпуск посвящен десяти главным темам, которые, по мнению журналистов и приглашенных экспертов, будут определять развитие мира в ближайшие 12 месяцев.

На обложке издания собраны символы будущих политических, экономических и технологических вызовов. При этом речь идет не о буквальных предсказаниях, а о сценариях и тенденциях, которые редакция считает наиболее важными.

Мир после Трампа - еще при Трампе

Одной из центральных тем выпуска стало начало борьбы за политическое наследие президента США Дональда Трампа.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах 2026 года и перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов политическая ситуация в Вашингтоне изменилась.

Однако редактор The World Ahead Том Стэндидж предупреждает, что Трамп вряд ли станет пассивным президентом, ожидающим завершения своего срока.

Напротив, The Economist ожидает новых президентских указов, юридических конфликтов и неожиданных политических инициатив, с помощью которых Трамп будет стремиться сохранить влияние.

Одновременно начнется борьба за то, кто станет его преемником на выборах 2028 года.

2027 год может стать самым жарким в истории

Еще один прогноз связан с изменением климата. The Economist допускает, что 2027 год вновь установит температурный рекорд.

Среди возможных причин - развитие мощного явления Эль-Ниньо, способного усилить глобальное потепление.

Редакция предупреждает о новых засухах, лесных пожарах и волнах экстремальной жары.

В сочетании с дефицитом удобрений и нестабильностью энергетических рынков это может создать дополнительные угрозы продовольственной безопасности.

При этом журнал обращает внимание на растущую роль возобновляемой энергетики, которая позволяет странам снижать зависимость от колебаний мировых цен на нефть и газ.

Искусственный интеллект: от бума инвестиций к риску обвала

The Economist ожидает усиления критики технологических гигантов и роста опасений, связанных с искусственным интеллектом.

Особое внимание уделяется финансовым рискам. Компании, занимающиеся разработкой ИИ, привлекают все больше заемных средств, а некоторые инвестиционные схемы становятся сложными и непрозрачными.

По мнению аналитиков, это увеличивает опасность резкой коррекции на технологическом рынке.

Одновременно будут расти политические и кибернетические риски, связанные с развитием новых моделей искусственного интеллекта.

Впрочем, редакция считает, что некоторые опасения, в частности по поводу влияния ИИ на занятость и окружающую среду, могут быть преувеличены.

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Франция может изменить политический баланс Европы

Одним из главных политических вопросов 2027 года станут президентские выборы во Франции.

The Economist рассматривает сценарий возможной победы Марин Ле Пен и предупреждает, что такой исход способен серьезно изменить отношения внутри Евросоюза.

Особенно заметными могут стать последствия для сотрудничества Франции и Германии, которое традиционно играет ключевую роль в европейской политике.

Дополнительную тревогу вызывает состояние французских государственных финансов и высокий уровень задолженности.

Впрочем, финансовые проблемы касаются не только Франции. Журнал предупреждает, что многие богатые государства продолжают тратить больше, чем могут себе позволить, а повышение доходности государственных облигаций усиливает давление на их бюджеты.

Последствия конфликта с Ираном

В числе важнейших международных рисков The Economist называет последствия войны с Ираном.

По оценке издания, конфликт уже повлиял на отношения США с союзниками, региональную политику и мировые энергетические потоки.

Особую опасность представляет нехватка удобрений, которая может сказаться на сельском хозяйстве и стоимости продовольствия.

Редакция предполагает, что последствия конфликта будут ощущаться далеко за пределами Ближнего Востока.

Тайвань, лекарства для похудения и космос

Помимо политики, экономики и климата, The Economist выделяет еще несколько направлений.

Одно из них - напряженность вокруг Тайваня. Журнал рассматривает 2027 год как важный рубеж для оценки военных возможностей Китая, но не утверждает, что вооруженный конфликт неизбежен.

Другая тема - влияние препаратов для снижения веса на потребительский рынок. По мнению аналитиков, их распространение меняет спрос на одежду, косметику, фитнес-услуги и стимулирует исследования в области долголетия.

В космической отрасли ожидается удешевление запусков спутников, развитие коммерческих орбитальных станций и дальнейшее обсуждение возможности размещения центров обработки данных в космосе.

Наконец, отдельная тема посвящена Голливуду. На фоне попыток возродить знаменитые кинофраншизы, включая «Звездные войны», индустрии предстоит ответить на вопрос, чего больше хотят зрители - продолжения знакомых историй или совершенно новых проектов.

Что означает обложка The Economist

Ежегодный выпуск The World Ahead давно стал одной из самых обсуждаемых публикаций британского журнала.

Его обложки нередко вызывают споры и попытки обнаружить скрытые предсказания. Однако сами авторы представляют выпуск как аналитический обзор наиболее вероятных тенденций и возможных сценариев.

The World Ahead 2027 войдет в печатный номер The Economist от 21 ноября, а с 26 ноября будет продаваться как отдельное издание. Материалы о десяти главных темах года уже опубликованы на сайте журнала.