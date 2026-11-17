Пять стран ЕС хотят отправлять нелегальных мигрантов в Руанду: первые депортации возможны уже в 2027 году

Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды начали переговоры с Руандой о создании специального центра для мигрантов, которым отказано в праве оставаться в Евросоюзе. Если стороны достигнут соглашения, первые переселения могут начаться уже в 2027 году.

Инициатива вызвала резкую критику правозащитников, предупреждающих о возможных нарушениях прав человека.

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О планах пяти государств говорится в официальном сообщении правительства Дании, опубликованном 16 ноября.

По замыслу инициаторов, новый механизм позволит отправлять за пределы ЕС людей, которые находятся в европейских странах незаконно и в отношении которых уже принято подлежащее исполнению решение о возвращении или выдворении.

Речь идет о мигрантах, не имеющих права на международную защиту или других законных оснований для проживания в одной из пяти стран.

Как будут работать центры в Руанде

Предполагается, что первый центр станет пилотным проектом и сможет принять около 100 человек, сообщает AFP.

В программу планируется включать совершеннолетних мужчин и женщин. Несовершеннолетних отправлять в Руанду не предполагается.

После прибытия мигранты смогут получить вид на жительство и временно разместиться в специальных приемных центрах. В дальнейшем им предложат возможность интегрироваться в руандийское общество.

Для этого предусматриваются языковые курсы и профессиональное обучение.

Участники программы также смогут добровольно вернуться на родину или переехать в другую страну, если имеют законные основания для въезда.

По информации AFP, центры не планируется превращать в закрытые учреждения для содержания под стражей. Место для первого из них уже определено, однако его расположение пока не раскрывается.

Перевозку мигрантов должны будут организовать власти участвующих в проекте европейских стран.

Главная проблема, которую хотят решить инициаторы проекта, - невозможность добиться выезда значительной части мигрантов, которым отказано в праве на пребывание в Евросоюзе.

Даже после принятия решения о депортации многие люди продолжают оставаться в европейских странах. Иногда это связано с тем, что государства их происхождения отказываются принимать своих граждан обратно.

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Власти пяти стран считают, что создание центров за пределами ЕС поможет повысить эффективность возвращения мигрантов и сократить число опасных нелегальных поездок в Европу.

На пресс-конференции в Вене 16 ноября канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявили о намерении ускорить переговоры, чтобы первые переселения стали возможны уже в следующем году.

Европейская комиссия участвует в обсуждении проекта в качестве наблюдателя. Международная организация по миграции предоставляет технические консультации, а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев консультирует стороны по вопросам соблюдения международных правовых норм.

При этом условия финансирования проекта и размер возможной компенсации Руанде пока не раскрываются.

Инициатива уже вызвала серьезные возражения со стороны международных правозащитных организаций.

В Amnesty International заявили, что отправка людей в страну, с которой у них нет никаких связей, может привести к нарушениям прав человека.

Эксперт австрийского отделения организации по вопросам убежища и миграции Эме Стуфлессер предупредила, что ограниченные возможности независимого контроля создают опасность злоупотреблений.

Правозащитники напоминают о случаях произвольных задержаний, ограничениях свободы слова и преследовании политических оппонентов в Руанде. Они также сомневаются, что подобные программы действительно способны сократить нелегальную миграцию.

В Вене, где проходило объявление инициативы, около сотни человек вышли на акцию протеста против сотрудничества европейских стран с Руандой.

Организации, выступающие против проекта, намерены оспорить его в суде.

Идея отправлять мигрантов в Руанду не нова. В 2022 году Великобритания заключила соглашение с руандийскими властями о переселении туда людей, незаконно прибывших на британскую территорию.

Однако проект столкнулся с многочисленными судебными разбирательствами. В 2023 году Верховный суд Великобритании признал предложенную схему незаконной из-за рисков для безопасности высылаемых людей.

Впоследствии правительство Кира Стармера отказалось от реализации программы.

Пока же переговоры продолжаются. Окончательного соглашения, определяющего условия работы центра и сроки начала депортаций, еще нет.