CBS News

Американский судмедэксперт Майкл Фриман считает, что финансист Джеффри Эпштейн мог стать жертвой убийства в тюремной камере. К такому выводу он пришел после нескольких месяцев изучения неопубликованных фотографий и протоколов вскрытия. Об этом сообщает CBS News.

Материалы для анализа Фриману передал брат финансиста. Изучив документы и фотографии, эксперт обнаружил расхождения между официальными заключениями и зафиксированными на снимках повреждениями.

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«Характер повреждений описывался так, чтобы это идеально подходило под версию о суициде. Но на фотографиях мы увидели совсем другое», - заявил Фриман.

В 2019 году Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка официально признало смерть Эпштейна самоубийством. Однако Фриман считает, что финансист, вероятнее всего, погиб в результате нападения.

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По словам эксперта, травмы, зафиксированные при вскрытии, не соответствовали версии самоубийства. При этом повреждения, которые могли свидетельствовать о физической борьбе или нападении, не получили должного внимания.

Ранее брат Джеффри Эпштейна Марк назвал подделкой предсмертную записку финансиста. Согласно материалам дела, ее в июле 2019 года обнаружил бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне. Это произошло после попытки самоубийства, которую финансист пережил. Через несколько недель его нашли мертвым в тюремной камере.

Ранее Министерство юстиции США рассекретило более 3,5 млн страниц документов по делу Эпштейна. В опубликованных материалах упоминаются более 300 известных людей.