Европейские цены на природный газ за день снизились на 6,2%. Котировки развернулись вниз после роста более чем на 6% на прошлой неделе. На рынок повлияли рекордные поставки американского топлива и прогноз более теплой погоды, которая может сократить спрос на отопление.

Как сообщает Bloomberg, американские производители увеличили добычу до рекордного уровня. Дополнительные объемы газа поступают на мировой рынок, ослабляя опасения по поводу нехватки топлива в Европе.

Читайте нас также Google News Facebook

Еще один фактор - снижение активности крупных покупателей в Азии. При менее интенсивном спросе со стороны азиатских импортеров европейским странам проще конкурировать за доступные объемы топлива.

Поддержку поставкам оказывает и Великобритания. Там началась добыча на месторождении Jackdaw, одобренном ранее. Оно должно обеспечить около 2% годового потребления газа в стране и дополнить поставки в предстоящий отопительный сезон.

Однако нынешнее снижение цен не означает, что проблемы с обеспечением газом решены. Европейские хранилища заполнены менее чем на 71%. Для сравнения: средний показатель за последние пять лет в этот период составлял около 89%. При таких запасах продолжительное похолодание может быстро усилить давление на рынок.

Читайте

Дополнительную неопределенность создают прогнозы погоды. В ближайшие дни в Европе ожидается потепление, однако позднее в ноябре возможны новые волны холода. Именно от температуры воздуха во многом будет зависеть, насколько быстро страны начнут расходовать оставшиеся запасы.

Старший энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмидт считает, что рынок по-прежнему чувствителен к колебаниям зимнего спроса, хотя ситуация с предложением постепенно улучшается. Аналитики Timera Energy также указывают, что дальнейшая динамика будет зависеть от погоды, возможных перебоев с поставками и настроений участников рынка.

На котировки продолжает влиять и обстановка на Ближнем Востоке. В выходные Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне, несмотря на заявления о возможности завершения конфликта. Кроме того, сохраняется угроза судоходству в Ормузском проливе и прилегающих водах.

Любые новые перебои в поставках через этот регион способны вновь подтолкнуть цены вверх. Поэтому даже на фоне рекордного экспорта из США европейский газовый рынок остается уязвимым к погодным и геополитическим потрясениям.