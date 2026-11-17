Джей Ди Вэнс рассказал, когда определится с участием в президентских выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен в 2027 году определиться с участием в президентских выборах 2028 года. Пока он не принял окончательного решения, хотя его уже давно рассматривают как одного из возможных преемников Дональда Трампа. Об этом Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей Лоры Ингрэм о своих политических планах, вице-президент заявил, что пока не собирается торопиться с объявлением кандидатуры.

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Я еще не принял решения. Мы определимся в какой-то момент в следующем году

Когда ведущая попросила его уточнить намерения, он подчеркнул, что после принятия решения будет полностью ему привержен, каким бы оно ни оказалось.

Заявление Вэнса прозвучало спустя две недели после промежуточных выборов в Конгресс США, на которых Республиканская партия потерпела серьезное поражение.

По информации BBC, люди из окружения вице-президента утверждают, что результаты ноябрьского голосования не изменили его первоначальных планов. Окончательное решение о возможном выдвижении он может принять лишь через несколько месяцев.

Разговоры о президентских амбициях Вэнса начались еще в 2024 году, когда Дональд Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты.

С тех пор Вэнса рассматривают как одного из наиболее заметных представителей движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»), способных продолжить политический курс Трампа.

Однако сам вице-президент до сих пор избегал прямых заявлений о намерении участвовать в следующих президентских выборах.

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Даже во время недавней избирательной кампании, когда сторонники призывали его баллотироваться в 2028 году, Вэнс отвечал, что республиканцам прежде всего необходимо сосредоточиться на промежуточных выборах.

Кто еще может претендовать на Белый дом

Если Вэнс решит вступить в президентскую гонку, ему, вероятно, придется конкурировать с другими известными представителями Республиканской партии.

Среди политиков, чьи имена обсуждаются в связи с выборами 2028 года, - государственный секретарь Марко Рубио, сенатор от Техаса Тед Круз, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

При этом Дональд Трамп пока не объявил, кого намерен поддержать в борьбе за республиканскую номинацию.

Президент неоднократно положительно отзывался как о Вэнсе, так и о Рубио, но подчеркивал, что говорить о его поддержке конкретного кандидата еще рано.

Как ранее сообщала The Washington Post, в окружении вице-президента по-прежнему обсуждают возможность его участия в выборах 2028 года.

При этом союзники Вэнса считают, что ему необязательно объявлять о своих намерениях немедленно. Некоторые допускают, что он определится в первые месяцы 2027 года, другие предполагают более продолжительную паузу.

Таким образом, вопрос о том, будет ли нынешний вице-президент США бороться за Белый дом в 2028 году, останется открытым как минимум до следующего года.