Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в 2027 году мировое предложение нефти заметно превысит спрос. Избыток сырья может достичь 2 млн баррелей в сутки, а стоимость Brent к концу года опуститься до 78 долларов за баррель. Давление на цены усилится по мере того, как рынок перестанет закладывать в стоимость нефти высокую премию за риски перебоев с поставками.

По прогнозу банка, средняя цена Brent в следующем году составит около 88 долларов за баррель. Однако к декабрю котировки могут снизиться еще на 10 долларов. При этом аналитики уже учли в расчетах возможные проблемы с поставками нефти, пишет bloomberg.com

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Переход рынка к профициту прогнозируют и в Международном энергетическом агентстве (МЭА). На прошлой неделе организация сообщила, что мировой рынок впервые с начала конфликта между США и Ираном движется к избытку предложения.

В Goldman Sachs считают, что поставки с Ближнего Востока постепенно восстановятся. Этому поможет развитие альтернативных маршрутов транспортировки нефти, в том числе перевалка между танкерами и расширение трубопроводной сети. При этом рост добычи в других регионах, по оценке аналитиков, прекратится.

Конфликт в регионе уже заставил нескольких производителей задуматься о расширении трубопроводов, которые позволят перевозить нефть в обход Ормузского пролива. Речь идет о маршрутах к Оманскому заливу, Красному и Средиземному морям.

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«Поскольку производители Персидского залива инвестируют в трубопроводы, обходящие Ормузский пролив и транспортирующие нефть непосредственно в Оманский залив, Красное или Средиземное море, мы ожидаем, что в течение следующего года пропускная способность трубопроводов увеличится на 3,8 млн баррелей в сутки», – отметили аналитики.

Дополнительное давление на рынок может оказать Китай. Крупнейший в мире импортер нефти вряд ли сможет поддержать спрос на прежнем уровне: Goldman Sachs ожидает, что из-за продолжительного сокращения потребления автомобильного топлива он уменьшится на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Мы оцениваем, что общий спрос Китая на нефть достиг пика в 2025 году», – добавили в Goldman Sachs.

На этом фоне нынешние высокие цены могут оказаться временным явлением. В апреле Brent дорожала более чем до 126 долларов за баррель. Это был максимальный внутридневной показатель с 2022 года. Средняя стоимость марки с начала 2026 года составляет около 91 доллара.